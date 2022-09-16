В районе Умани сработала ПВО, люди не пострадали – глава Черкасской обладминистрации

"Во время последней воздушной тревоги в Уманском районе сработала ПВО. К счастью, люди не пострадали", – написал он.

Табурец отметил, что в результате происшествия есть "незначительные повреждения нескольких нежилых зданий и аварийное отключение объектов электроснабжения".

"Вскоре их работа будет восстановлена", – пообещал глава обладминистрации.

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