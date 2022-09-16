В районе Умани сработала ПВО, люди не пострадали – глава Черкасской обладминистрации

"Во время последней воздушной тревоги в Уманском районе сработала ПВО. К счастью, люди не пострадали", – написал он.
Табурец отметил, что в результате происшествия есть "незначительные повреждения нескольких нежилых зданий и аварийное отключение объектов электроснабжения".
"Вскоре их работа будет восстановлена", – пообещал глава обладминистрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала полномасштабной войны выпустили по территории Украины более 3,8 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.
В районе Умани неоднократно сбивали российские ракеты. В результате падения обломков одной из них 8 августа пострадали два человека, один из них потом умер в больнице.