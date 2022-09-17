ЗАЭС вновь подключена к украинской энергосети – МАГАТЭ

Восстановленная линия на 750 кВ в настоящее время обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, отметили в МАГАТЭ Фото: EPA

Об этом 17 сентября сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних ЛЭП, поврежденных из-за обстрелов.

"Восстановленная линия на 750 кВ в настоящее время обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, последний действующий реактор которой был остановлен 11 сентября, электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности", – говорится в сообщении.

Линия 750 кВ была восстановлена накануне 16 сентября, когда в "Энергоатоме" сообщили о доставке на ЗАЭС запчастей для ремонта ЛЭП, а также дополнительных запасов топлива.

В МАГАТЭ отметили, что все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного отключения, но им и далее требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности.

"Надежное внешнее электроснабжение от сети и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы уже не работают. Это требование входит в число семи обязательных столпов ядерной безопасности, которые генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обозначил в начале конфликта", – указывается в сообщении.

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