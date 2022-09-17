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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЗАЭС вновь подключена к украинской энергосети – МАГАТЭ

Восстановленная линия на 750 кВ в настоящее время обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, отметили в МАГАТЭ
Восстановленная линия на 750 кВ в настоящее время обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, отметили в МАГАТЭ
Фото: EPA

Временно захваченная российскими оккупационными войсками Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после ремонта снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети Украины.

Об этом 17 сентября сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних ЛЭП, поврежденных из-за обстрелов.

"Восстановленная линия на 750 кВ в настоящее время обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, последний действующий реактор которой был остановлен 11 сентября, электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности", – говорится в сообщении.

Линия 750 кВ была восстановлена накануне 16 сентября, когда в "Энергоатоме" сообщили о доставке на ЗАЭС запчастей для ремонта ЛЭП, а также дополнительных запасов топлива.

В МАГАТЭ отметили, что все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного отключения, но им и далее требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности.

"Надежное внешнее электроснабжение от сети и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы уже не работают. Это требование входит в число семи обязательных столпов ядерной безопасности, которые генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обозначил в начале конфликта", – указывается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС полностью отключили последний рабочий энергоблок, его перевели в холодный режим.

12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Теги: Россия, Украина, захват, электроэнергия, миссия, электроснабжение, Энергоатом, ремонт, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, работа, Рафаэль Гросси
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