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"Энергоатом" доставил на Запорожскую АЭС 25 грузовиков с топливом, реагентами и запчастями для энергоблоков

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ЗАЭС работает под контролем РФ с весны
ЗАЭС работает под контролем РФ с весны
Фото: ЕРА

Водители госпредприятия "Энергоатом", в частности сотрудники Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций, доставили на Запорожскую АЭС 25 грузовиков с наиболее необходимыми запчастями, а также топливом и реагентами.

Об этом пресс-служба "Энергоатома" проинформировала 16 сентября.

Колонна грузовиков прошла вражеские блокпосты и прибыла в Энергодар Запорожской области, где находится станция, сегодня.

"Энергоатом" доставил запчасти, которые нужны для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков Запорожской АЭС, говорится в релизе. 

"Кроме того, был восстановлен неснижаемый запас химических реагентов, необходимых для работы ЗАЭС, и, самое главное, доставлены дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания станции. Груз, несмотря на опасность и трудности, доставили водители "Энергоатома", в том числе из Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Преклонно благодарим мужественных работников транспортных цехов АЭС, которые достойно справились с задачей доставки этого крайне необходимого груза!" – добавили в "Энергоатоме". 

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим.

12 сентября глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, АЭС, Энергоатом, ремонт, Запорожская АЭС, электростанция, грузовик
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