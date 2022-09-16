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Зеленский обсудил с Трюдо помощь Украине, ситуацию на фронте и Запорожскую АЭС

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Трюдо и Зеленский провели телефонный разговор
Трюдо и Зеленский провели телефонный разговор
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом он сообщил в Twitter.

"Говорили о ситуации на фронте и важности усиления поддержки безопасности Украины. О плане послевоенного восстановления и помощи партнеров. О ситуации на Запорожской АЭС – должны остановить ядерный терроризм РФ. Поблагодарил за весомую помощь Канаду, в частности в энергетике", – написал президент.

В вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой, Зеленский отметил, что его разговор с Трюдо был "очень предметным и конкретным".

"Мы обсудили различные вопросы безопасности, в том числе российские ракетные удары, оборонную помощь, тренировки наших военных, перспективы развития ситуации на поле боя, восстановление критической инфраструктуры перед зимним периодом. Я благодарен господину премьер-министру за уже оказанную нам поддержку, в том числе финансовую, за средства на закупку газа. И за понимание тех шагов, которые мы должны предпринять, чтобы сломать террористические планы России", – сказал глава государства.

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.

С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Канада, военная помощь, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины
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