Зеленский обсудил с Трюдо помощь Украине, ситуацию на фронте и Запорожскую АЭС

"Говорили о ситуации на фронте и важности усиления поддержки безопасности Украины. О плане послевоенного восстановления и помощи партнеров. О ситуации на Запорожской АЭС – должны остановить ядерный терроризм РФ. Поблагодарил за весомую помощь Канаду, в частности в энергетике", – написал президент.
Провів розмову з @JustinTrudeau. Говорили про ситуацію на фронті та важливість посилення безпекової підтримки * . Про план повоєнної відбудови й допомогу партнерів. Про ситуацію на ЗАЕС – маємо зупинити ядерний тероризм РФ. Подякував за вагому допомогу * , зокрема в енергетиці.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2022
В вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой, Зеленский отметил, что его разговор с Трюдо был "очень предметным и конкретным".
"Мы обсудили различные вопросы безопасности, в том числе российские ракетные удары, оборонную помощь, тренировки наших военных, перспективы развития ситуации на поле боя, восстановление критической инфраструктуры перед зимним периодом. Я благодарен господину премьер-министру за уже оказанную нам поддержку, в том числе финансовую, за средства на закупку газа. И за понимание тех шагов, которые мы должны предпринять, чтобы сломать террористические планы России", – сказал глава государства.
Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.
С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов.