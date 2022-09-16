Зеленский обсудил с Трюдо помощь Украине, ситуацию на фронте и Запорожскую АЭС

"Говорили о ситуации на фронте и важности усиления поддержки безопасности Украины. О плане послевоенного восстановления и помощи партнеров. О ситуации на Запорожской АЭС – должны остановить ядерный терроризм РФ. Поблагодарил за весомую помощь Канаду, в частности в энергетике", – написал президент.

Провів розмову з @JustinTrudeau. Говорили про ситуацію на фронті та важливість посилення безпекової підтримки * . Про план повоєнної відбудови й допомогу партнерів. Про ситуацію на ЗАЕС – маємо зупинити ядерний тероризм РФ. Подякував за вагому допомогу * , зокрема в енергетиці. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2022

В вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой, Зеленский отметил, что его разговор с Трюдо был "очень предметным и конкретным".

"Мы обсудили различные вопросы безопасности, в том числе российские ракетные удары, оборонную помощь, тренировки наших военных, перспективы развития ситуации на поле боя, восстановление критической инфраструктуры перед зимним периодом. Я благодарен господину премьер-министру за уже оказанную нам поддержку, в том числе финансовую, за средства на закупку газа. И за понимание тех шагов, которые мы должны предпринять, чтобы сломать террористические планы России", – сказал глава государства.