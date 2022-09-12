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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина с начала войны получила от международных партнеров около $18 млрд – Минфин

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Украина получила от партнеров $18 миллиардов финансовой помощи
Украина получила от партнеров $18 миллиардов финансовой помощи
Фото: depositphotos.com

С начала российского вторжения Украина получила от международных партнеров около $18 млрд. Об этом 12 сентября заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на International Monetary Conference 2022, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"С начала полномасштабного вторжения России, Министерство финансов Украины приступило к активной работе по привлечению международных средств для преодоления последствий войны. Общий объем льготного финансирования, привлеченного с 24 февраля, составляет почти $18 млрд долларов США", – сказал он.

По его словам, среди главных доноров – Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия.

Также он отметил, что потребности Украины в финансировании включают не только прямую бюджетную поддержку, но и финансирование восстановления тысяч освобожденных городов и сел, восстановление разрушенных дорог, мостов, школ, инженерных сетей.

Кроме того, как сообщил Марченко, в течение следующих 18–36 месяцев Украине необходимо около $105 млрд США для подготовки к предстоящей зиме, ремонт критического транспорта, поддержку следующего посевного сезона, социальные потребности, разминирование.

"Мы стараемся обеспечить все приоритетные расходы путем привлечения преимущественно льготного финансирования и грантов. Последние чрезвычайно важны для нас, чтобы не увеличивать долговую нагрузку. Украинское правительство рассчитывает на поддержку иностранных доноров", – резюмировал Марченко.

Контекст:

31 августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина в этом году уже получила $17,5 млрд финансовой помощи и до конца года ожидает получить от партнеров еще от $12 млрд до $16 млрд.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

Теги: Россия, США, Великобритания, Италия, Канада, Министерство финансов, отопительный сезон, вторжение, финансовая помощь, война России против Украины, финансирование, Украинск, вторжение России в Украину
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