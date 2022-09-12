Украина с начала войны получила от международных партнеров около $18 млрд – Минфин

"С начала полномасштабного вторжения России, Министерство финансов Украины приступило к активной работе по привлечению международных средств для преодоления последствий войны. Общий объем льготного финансирования, привлеченного с 24 февраля, составляет почти $18 млрд долларов США", – сказал он.
По его словам, среди главных доноров – Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия.
Также он отметил, что потребности Украины в финансировании включают не только прямую бюджетную поддержку, но и финансирование восстановления тысяч освобожденных городов и сел, восстановление разрушенных дорог, мостов, школ, инженерных сетей.
Кроме того, как сообщил Марченко, в течение следующих 18–36 месяцев Украине необходимо около $105 млрд США для подготовки к предстоящей зиме, ремонт критического транспорта, поддержку следующего посевного сезона, социальные потребности, разминирование.
"Мы стараемся обеспечить все приоритетные расходы путем привлечения преимущественно льготного финансирования и грантов. Последние чрезвычайно важны для нас, чтобы не увеличивать долговую нагрузку. Украинское правительство рассчитывает на поддержку иностранных доноров", – резюмировал Марченко.
31 августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина в этом году уже получила $17,5 млрд финансовой помощи и до конца года ожидает получить от партнеров еще от $12 млрд до $16 млрд.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.