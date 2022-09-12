Украина с начала войны получила от международных партнеров около $18 млрд – Минфин

"С начала полномасштабного вторжения России, Министерство финансов Украины приступило к активной работе по привлечению международных средств для преодоления последствий войны. Общий объем льготного финансирования, привлеченного с 24 февраля, составляет почти $18 млрд долларов США", – сказал он.

По его словам, среди главных доноров – Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия.

Также он отметил, что потребности Украины в финансировании включают не только прямую бюджетную поддержку, но и финансирование восстановления тысяч освобожденных городов и сел, восстановление разрушенных дорог, мостов, школ, инженерных сетей.

Кроме того, как сообщил Марченко, в течение следующих 18–36 месяцев Украине необходимо около $105 млрд США для подготовки к предстоящей зиме, ремонт критического транспорта, поддержку следующего посевного сезона, социальные потребности, разминирование.

"Мы стараемся обеспечить все приоритетные расходы путем привлечения преимущественно льготного финансирования и грантов. Последние чрезвычайно важны для нас, чтобы не увеличивать долговую нагрузку. Украинское правительство рассчитывает на поддержку иностранных доноров", – резюмировал Марченко.