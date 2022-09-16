Зеленский: Пока на ЗАЭС остаются солдаты РФ, мир остается на грани радиационной катастрофы – хуже, чем Чернобыльская

"Сегодня была принята важная резолюция МАГАТЭ – резолюция с требованием к России прекратить все действия против Запорожской атомной станции на самой станции, на любом другом атомном объекте в Украине. Хотя международные организации часто ограничены в своих возможностях реагировать, мы видим, что МАГАТЭ четко определяет источник радиационной опасности, а именно: российское военное присутствие на Запорожской станции, российские действия против атомной станции. Поэтому полная демилитаризация станции, немедленный вывод оттуда всех российских военных – это единственное, что может обеспечить выполнение этой резолюции МАГАТЭ", – заявил президент.

По его словам, это "базовый элемент глобальной безопасности".

"Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы – хуже, чем Чернобыльская. И это общая ответственность всех в Европе и мире – убрать российское присутствие с территории ЗАЭС", – говорится в сообщении.

15 сентября совет управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 государств – членов ООН, на закрытом заседании принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы Россия прекратила оккупацию ЗАЭС. Резолюция была принята 26 голосами "за". Россия и Китай проголосовали против, а Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан воздержались.