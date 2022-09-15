МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Россию прекратить оккупацию ЗАЭС – Reuters

В тексте резолюции говорится, что правление МАГАТЭ призывает Россию "немедленно прекратить все действия в отношении Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов в Украине".
Резолюция была принята 26 голосами "за". Россия и Китай проголосовали против, а Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан воздержались.
Также в тексте отмечается, что Совет управляющих МАГАТЭ "сожалеет о непрекращающихся насильственных действиях РФ в отношении ядерных объектов в Украине, в том числе о продолжающемся присутствии российских сил и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции".
Кроме этого, упоминается, что оккупация станции Россией "значительно увеличивает риск ядерной аварии". При этом украинский персонал ЗАЭС продолжает использовать станцию в условиях, которые МАГАТЭ охарактеризовало как "угрожающие безопасности".
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим.
12 сентября глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.