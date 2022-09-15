МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Россию прекратить оккупацию ЗАЭС – Reuters

В тексте резолюции говорится, что правление МАГАТЭ призывает Россию "немедленно прекратить все действия в отношении Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов в Украине".

Резолюция была принята 26 голосами "за". Россия и Китай проголосовали против, а Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан воздержались.

Также в тексте отмечается, что Совет управляющих МАГАТЭ "сожалеет о непрекращающихся насильственных действиях РФ в отношении ядерных объектов в Украине, в том числе о продолжающемся присутствии российских сил и персонала "Росатома" на Запорожской атомной электростанции".

Кроме этого, упоминается, что оккупация станции Россией "значительно увеличивает риск ядерной аварии". При этом украинский персонал ЗАЭС продолжает использовать станцию в условиях, которые МАГАТЭ охарактеризовало как "угрожающие безопасности".