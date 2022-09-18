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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Никополь, трое раненых, повреждены десятки домов

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За ночь в Никополе повреждены десятки домов, магазины, рынок, детсад, парикмахерская, здание администрации
За ночь в Никополе повреждены десятки домов, магазины, рынок, детсад, парикмахерская, здание администрации
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 18 сентября россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин – 26 и 82 лет", – написал он.

В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Произошло возгорание на местном рынке. Пожарные пламя уже потушили.

"Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации", – добавил Резниченко. 

По его словам, в Марганецкой общине пострадавших нет.

"В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо", – отметил глава ОВА. 

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никополь находится под постоянными обстрелами РФ. Он расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. 

Теги: пожар, Днепропетровская область, раненые, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, разрушения, детский сад
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