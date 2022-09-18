Оккупанты ночью обстреляли Никополь, трое раненых, повреждены десятки домов

За ночь в Никополе повреждены десятки домов, магазины, рынок, детсад, парикмахерская, здание администрации Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин – 26 и 82 лет", – написал он.

В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Произошло возгорание на местном рынке. Пожарные пламя уже потушили.

"Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации", – добавил Резниченко.

По его словам, в Марганецкой общине пострадавших нет.

"В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо", – отметил глава ОВА.