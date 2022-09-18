Оккупанты ночью обстреляли Никополь, трое раненых, повреждены десятки домов

"Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин – 26 и 82 лет", – написал он.
В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Произошло возгорание на местном рынке. Пожарные пламя уже потушили.
"Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации", – добавил Резниченко.
По его словам, в Марганецкой общине пострадавших нет.
"В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо", – отметил глава ОВА.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никополь находится под постоянными обстрелами РФ. Он расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.