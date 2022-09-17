Россияне за сутки обстреляли инфраструктуру более 30 населенных пунктов Украины – Генштаб ВСУ

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.05, проинформировал Генштаб ВСУ.
"За текущие сутки враг нанес четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, в результате обстрелов оккупантов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.
"Это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков", – рассказали украинские военные.
Угроза авиационных и ракетных ударов со стороны российских войск остается по всей территории Украины, резюмировали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.