Россияне за сутки обстреляли инфраструктуру более 30 населенных пунктов Украины – Генштаб ВСУ

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.05, проинформировал Генштаб ВСУ.

"За текущие сутки враг нанес четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в результате обстрелов оккупантов пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

"Это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков", – рассказали украинские военные.

Угроза авиационных и ракетных ударов со стороны российских войск остается по всей территории Украины, резюмировали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)