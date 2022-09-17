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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовят себе пути отступления на херсонском направлении, затопили девять вагонов для переправы – Генштаб ВСУ

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ВСУ успешно вывели из строя все переправы через Днепр на херсонском направлении, отметили в Генштабе
ВСУ успешно вывели из строя все переправы через Днепр на херсонском направлении, отметили в Генштабе
Фото: wikipedia.org (архив)

Российские оккупационные войска в течение суток 17 сентября из танков, минометов и артиллерии обстреляли районы ряда населенных пунктов на восьми направлениях – северском, харьковском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобужском.

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления, – говорится в сообщении. – Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили девять вагонов".

В то же время, оккупационные власти заставляют местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях.

"Проводят еженедельные проверки и угрожают "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02BRAZRbLSYQzkYPB1ubdepNumQdiN4ekoCpUjUSuHWG9PU19yKAs5YF7ZJgnqo1yjl

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, рубль, Херсонская область, переправа, ГЭС, вагоны, наступление, война России против Украины, предприниматели, сотрудничество, российские оккупанты
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