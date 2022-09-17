Оккупанты готовят себе пути отступления на херсонском направлении, затопили девять вагонов для переправы – Генштаб ВСУ

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления, – говорится в сообщении. – Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили девять вагонов".
В то же время, оккупационные власти заставляют местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях.
"Проводят еженедельные проверки и угрожают "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".