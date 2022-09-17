Оккупанты готовят себе пути отступления на херсонском направлении, затопили девять вагонов для переправы – Генштаб ВСУ

ВСУ успешно вывели из строя все переправы через Днепр на херсонском направлении, отметили в Генштабе Фото: wikipedia.org (архив)

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления, – говорится в сообщении. – Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили девять вагонов".

В то же время, оккупационные власти заставляют местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях.

"Проводят еженедельные проверки и угрожают "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами", – рассказали в Генштабе ВСУ.

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