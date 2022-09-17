"Пять дней разбирали завалы и доставали тела". В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен… по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери", – говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали 16 сентября, что после удара ВСУ по оккупантам возле Херсона противник вывозил трупы российских солдат переполненными грузовиками.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. После этого 4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.