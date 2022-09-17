"Пять дней разбирали завалы и доставали тела". В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен… по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали 16 сентября, что после удара ВСУ по оккупантам возле Херсона противник вывозил трупы российских солдат переполненными грузовиками.

Война России против Украины. Главное (обновляется)