Оккупанты днем обстреляли Константиновку, пять человек получили ранение, в том числе один ребенок – Донецкая ОВА

Константиновка хоть и удалена от линии фронта, однако оккупанты регулярно наносят удары по городу, отметил Кириленко Скриншот: Павло Кириленко / Facebook

"Пять раненых – следствие сегодняшнего обстрела Константиновки. Среди раненых один ребенок", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, Константиновка хоть и удалена от линии фронта, однако оккупанты регулярно наносят удары по городу.

"Все гражданские должны покинуть область, особенно семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь вовремя!" – резюмировал глава Донецкой ОВА.

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