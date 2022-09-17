Оккупанты днем обстреляли Константиновку, пять человек получили ранение, в том числе один ребенок – Донецкая ОВА

"Пять раненых – следствие сегодняшнего обстрела Константиновки. Среди раненых один ребенок", – написал руководитель ОВА.
По словам Кириленко, Константиновка хоть и удалена от линии фронта, однако оккупанты регулярно наносят удары по городу.
"Все гражданские должны покинуть область, особенно семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь вовремя!" – резюмировал глава Донецкой ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек.