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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки разрушили в Донецкой области более 30 домов, две школы и детсад

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Россияне бьют "Градами" и артиллерией по жилым кварталам
Россияне бьют "Градами" и артиллерией по жилым кварталам
Фото: dn.npu.gov.ua

Управление полиции в Донецкой области за сутки зарегистрировало 16 ударов российских военных по домам и жизненно важной инфраструктуре. Об этом сообщила утром 16 сентября пресс-служба ведомства.

За сутки оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов – города Авдеевку, Красногоровку, Бахмут, Соледар, Славянск, Селидово, Торецк, села Карловку, Ласточкино, Новоселовку.

Враг применил зенитно-ракетные комплексы С-300, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерию.

Уничтожены или повреждены 45 гражданских объектов, из них 33 – жилые дома.

Самые масштабные разрушения армия РФ нанесла в Селидово. Здесь пострадали 23 многоквартирных дома, школа, гимназия, детсад, помещение банка.

Ночью произошел ракетный обстрел Торецка. Повреждены частный дом, помещения ГСЧС, банка, угольного предприятия, отделения связи. Город находится под массированным огнем, накануне была повреждена больница, котельная, критическая инфраструктура.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко добавил в Telegram, что в Марьинской общине под артобстрелы попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Авдеевке под утро снова был массированный артобстрел центра города. 

В Парасковеевке Соледарской общины россияне за ночь разрушили один дом, еще пять – повредили.

По информации Кириленко, за сутки из-за российских обстрелов в области погибло пять мирных жителей, еще шесть получили ранения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщили в областной военной администрации 26 августа.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.

Теги: Донецкая область, Славянск, полиция, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, Селидово, обстрелы, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Торецк, Георгиевка, школы, разрушения, инфраструктура, Павел Кириленко, школа
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