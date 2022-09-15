Донецкая полиция показала разрушенную в Бахмуте многоэтажку. Подробности удара

В Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области сообщили, что между вторым и третьим подъездами поврежденной многоэтажки в двух квартирах на первом этаже вспыхнули пожары.
Также ударной волной были повреждены соседние дома.
Во время разведки в квартире на четвертом этаже спасатели деблокировали мужчину, который не мог сам выбраться из-под руин.
Под завалами дома могут находиться люди, продолжаются аварийно-спасательные работы.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.