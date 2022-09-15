Донецкая полиция показала разрушенную в Бахмуте многоэтажку. Подробности удара

В Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области сообщили, что между вторым и третьим подъездами поврежденной многоэтажки в двух квартирах на первом этаже вспыхнули пожары.

Также ударной волной были повреждены соседние дома.



Во время разведки в квартире на четвертом этаже спасатели деблокировали мужчину, который не мог сам выбраться из-под руин.

Под завалами дома могут находиться люди, продолжаются аварийно-спасательные работы.

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Видео: Донецька облдержадміністрація / YouTube