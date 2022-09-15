Россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. Под завалами ищут людей

По предварительной информации, под завалами многоэтажки могут находиться четыре человека. На месте работают сотрудники ГСЧС.
Также Кириленко сообщил, что на протяжении последних суток в Донецкой области оккупанты обстреляли больницу в Торецке, повредив три отделения. Один человек получил ранения.
В Мирнограде попали в шахту — ранили одного человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Смерч".
В Авдеевке, по сообщению Кириленко, массированно обстреляли центр города.
Также под ударами оказались Светлодарская община, Северск (там повреждены частные дома), Покровский район, Авдеевская и Очеретинская общины.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.