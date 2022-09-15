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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли два человека – ОВА

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Россия регулярно обстреливает населенные пункты Донецкой области
Россия регулярно обстреливает населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли два человека. Об этом 15 сентября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 14 сентября россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Долине. Еще 13 человек получили ранения", – сообщил Кириленко.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 846 граждан, еще 2118 человек получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый россиянин будет отвечать за свои преступления на нашей земле!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
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