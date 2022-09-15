В Донецкой области за сутки в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли два человека – ОВА

"За 14 сентября россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Долине. Еще 13 человек получили ранения", – сообщил Кириленко.
По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 846 граждан, еще 2118 человек получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый россиянин будет отвечать за свои преступления на нашей земле!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.