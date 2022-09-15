В Донецкой области за сутки в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли два человека – ОВА

"За 14 сентября россияне убили двух мирных жителей Донецкой области – в Долине. Еще 13 человек получили ранения", – сообщил Кириленко.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибло как минимум 846 граждан, еще 2118 человек получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый россиянин будет отвечать за свои преступления на нашей земле!" – подчеркнул глава ОВА.

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