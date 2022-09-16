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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки убили пять мирных жителей Донецкой области – ОВА

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По данным Кириленко, шесть человек получили ранения
По данным Кириленко, шесть человек получили ранения
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибло пять человек. Об этом 16 сентября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 15 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: в Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледаре и Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще шесть человек, по его словам, получили ранения.

По данным Кириленко, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погиб как минимум 851 мирный житель, еще 2124 человека получили ранения. Он подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Марьинка, Соледар, Красногоровка, Селидово, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко
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