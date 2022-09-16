Оккупанты за сутки убили пять мирных жителей Донецкой области – ОВА

По данным Кириленко, шесть человек получили ранения Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 15 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: в Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледаре и Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще шесть человек, по его словам, получили ранения.

По данным Кириленко, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погиб как минимум 851 мирный житель, еще 2124 человека получили ранения. Он подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.

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