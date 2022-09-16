Оккупанты за сутки убили пять мирных жителей Донецкой области – ОВА

"За 15 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: в Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледаре и Бахмуте", – написал Кириленко.
Еще шесть человек, по его словам, получили ранения.
По данным Кириленко, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погиб как минимум 851 мирный житель, еще 2124 человека получили ранения. Он подчеркнул, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.