Россияне за сутки убили двух и ранили 11 жителей Донецкой области, пострадал ребенок

Враг атаковал города Авдеевку, Бахмут, Святогорск, Торецк, поселок Большую Новоселку, села Новый Комар, Новоочеретоватое.
Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков. Больше всего ударов – шесть – выдержала Авдеевка.
В частности, россияне обстреляли из реактивной артиллерии недавно освобожденный Святогорск – один человек погиб, был ранен ребенок.
Уничтожены и повреждены 17 гражданских объектов, из них 10 – жилые дома. Также россияне обстреляли школу, коксохимический завод, пасеку.
Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Всего за 16 сентября оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области (в Святогорске и Бахмуте) и ранили 11 (в Святогорске, Бахмуте, Селидово, Авдеевке, Торецке, Новом Комаре), сообщил глава ОВА Павел Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщили в областной военной администрации 26 августа.
В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.