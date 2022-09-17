ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки убили двух и ранили 11 жителей Донецкой области, пострадал ребенок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Армия России попала в жилые дома, школу, коксохим
Армия России попала в жилые дома, школу, коксохим
Фото: dn.npu.gov.ua

На протяжении суток полиция Донецкой области зафиксировала 13 российских обстрелов в семи населенных пунктах Об этом сообщили в ведомстве утром 17 сентября.

Враг атаковал города Авдеевку, Бахмут, Святогорск, Торецк, поселок Большую Новоселку, села Новый Комар, Новоочеретоватое.

Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков. Больше всего ударов – шесть – выдержала Авдеевка.

В частности, россияне обстреляли из реактивной артиллерии недавно освобожденный Святогорск – один человек погиб, был ранен ребенок.

Уничтожены и повреждены 17 гражданских объектов, из них 10 – жилые дома. Также россияне обстреляли школу, коксохимический завод, пасеку.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/don.gunp/posts/pfbid0m8ntmzGrHd8yyBsQEWFxSjVPQsyT12YTbCtGxMzcQbRLWiK3ABsgQnKC6MXwHT1Jl

Всего за 16 сентября оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области (в Святогорске и Бахмуте) и ранили 11 (в Святогорске, Бахмуте, Селидово, Авдеевке, Торецке, Новом Комаре), сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщили в областной военной администрации 26 августа.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.

Теги: Донецкая область, раненые, Авдеевка, Святогорск, Селидово, дети, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Торецк, разрушения, ребенок, погибшие, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (97893)
2
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (78102)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (47047)
4
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (42330)
5
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (33009)
6
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (22384)
7
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (17821)
8
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала (16738)
 
 
 
 