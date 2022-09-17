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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки отразили несколько атак оккупантов и нанесли авиаудары по врагу – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили атаки врага в Донецкой области и нанесли ему потери
Украинские военные отбили атаки врага в Донецкой области и нанесли ему потери
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

За прошедшие сутки, 16 сентября, авиация сил обороны Украины нанесла ряд ударов по оккупантам. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 сентября.

"Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, трех опорных пунктов, тылового пункта управления и двух позиций зенитных ракетных комплексов", – рассказали в Генштабе. 

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один беспилотник врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на нескольких направлениях. 

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Авдеевка, Зайцево, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Су-24, потери России
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