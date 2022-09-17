Украинские военные за сутки отразили несколько атак оккупантов и нанесли авиаудары по врагу – Генштаб ВСУ

"Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, трех опорных пунктов, тылового пункта управления и двух позиций зенитных ракетных комплексов", – рассказали в Генштабе.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один беспилотник врага.
Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.
Кроме того, за минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на нескольких направлениях.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.