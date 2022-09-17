Украинские военные за сутки отразили несколько атак оккупантов и нанесли авиаудары по врагу – Генштаб ВСУ

Украинские военные отбили атаки врага в Донецкой области и нанесли ему потери Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

"Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, трех опорных пунктов, тылового пункта управления и двух позиций зенитных ракетных комплексов", – рассказали в Генштабе.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один беспилотник врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

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