ВСУ отбили атаки оккупантов в районе пяти населенных пунктов, авиация нанесла удары по 10 позициям россиян – Генштаб

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка", – говорится в сообщении.
В то же время украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники противника, а также обстреляла три позиции зенитных ракетных комплексов оккупантов.
"Потери врага уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава ОВА Павел Кириленко.
В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.
Основной целью российских оккупантов является "освобождение" всей территории Донбасса, заявил 16 сентября президент РФ Владимир Путин.