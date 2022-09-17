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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов в районе пяти населенных пунктов, авиация нанесла удары по 10 позициям россиян – Генштаб

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Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка, отметили в Генштабе ВСУ
Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за текущие сутки 17 сентября отбили ряд атак российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

В то же время украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники противника, а также обстреляла три позиции зенитных ракетных комплексов оккупантов.

"Потери врага уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02BRAZRbLSYQzkYPB1ubdepNumQdiN4ekoCpUjUSuHWG9PU19yKAs5YF7ZJgnqo1yjl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава ОВА Павел Кириленко.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.

Основной целью российских оккупантов является "освобождение" всей территории Донбасса, заявил 16 сентября президент РФ Владимир Путин.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, Зайцево, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, российские оккупанты
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