ВСУ отбили атаки оккупантов в районе пяти населенных пунктов, авиация нанесла удары по 10 позициям россиян – Генштаб

Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка, отметили в Генштабе ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook