ВСУ отбили атаки оккупантов в районе пяти населенных пунктов, авиация нанесла удары по 10 позициям россиян – Генштаб

Подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 17 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

В то же время украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники противника, а также обстреляла три позиции зенитных ракетных комплексов оккупантов.

"Потери врага уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

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