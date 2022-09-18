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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили более 200 оккупантов, восемь танков и вертолет

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В Генштабе ВСУ рассказали об очередных потерях оккупантов
В Генштабе ВСУ рассказали об очередных потерях оккупантов
Фото: Ірина Рибакова / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили около 54 250 российских оккупантов. Об этом 18 сентября сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 200 захватчиков.

Другие потери российской армии в Украине составили:

  • танки – 2210 (+8);
  • боевые бронированные машины – 4718 (+17);
  • артиллерийские системы – 1309 (+3);
  • РСЗО – 312;
  • средства ПВО – 168;
  • самолеты – 251;
  • вертолеты – 217 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7);
  • крылатые ракеты – 238 (+2);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3578 (+7);
  • специальная техника – 122 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0mDAJxZk36o2yzDpGdEFAtXee9YegXrtGmE3w9nMuRPJxdW2tjWsYvo1ybCb9yfX2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, беспилотники, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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