Оккупанты в Харьковской области потеряли более 50% 11-го армейского корпуса, сейчас несут потери под Авдеевкой – Генштаб ВСУ

Украинские военные отбили атаки в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Отрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.
Кроме того, за сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов, а украинская ПВО сбила пять беспилотников и один вертолет Ка-52 врага.
Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. Потери врага пока уточняются.
"Значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационные власти любым способом пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ также рассказали о потере россиян при контрнаступлении ВСУ.
"По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники", – сообщается в сводке.
Кроме того, по данным Генштаба, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ Российской Федерации, а воинскую часть готовят к расформированию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако контрнаступление, по словам президента, идет успешно.