Оккупанты в Харьковской области потеряли более 50% 11-го армейского корпуса, сейчас несут потери под Авдеевкой – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали о потерях россиян, бежавших из Харьковской области от украинских военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные отбили атаки в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Отрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Кроме того, за сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов, а украинская ПВО сбила пять беспилотников и один вертолет Ка-52 врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. Потери врага пока уточняются.

"Значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационные власти любым способом пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ также рассказали о потере россиян при контрнаступлении ВСУ.

"По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники", – сообщается в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ Российской Федерации, а воинскую часть готовят к расформированию.

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