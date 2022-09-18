ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На южном направлении ВСУ отбили штурм противника, сбили два беспилотника и уничтожили "одну единицу альтернативного флота – баржу"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская авиация на юге нанесла три удара по врагу
Украинская авиация на юге нанесла три удара по врагу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На юге Украины оккупанты уступают позиции, теряя тактически выгодное положение, но не оставляют попыток штурма. Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 17 сентября.

По информации командования, враг снова силами до взвода при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники, проводил штурмовые действия, но "успеха не имел, потеряв две боевые машины десанта и треть живой силы, отступил". Накануне, 16 сентября, оккупанты также пытались идти на штурм

Также сообщается, что в течение дня враг продолжал активную аэроразведку, ракетно-артиллерийские обстрелы и нанес 12 авиаударов по позициям ВСУ и территориальным общинам вдоль линии фронта.

В то же время украинская авиация нанесла три удара по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 320 огневых задач.

Украинские военные уточнили, что уничтожили два беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня, обеспечили огневой контроль транспортных путей, логистических центров, пунктов базирования и управления вражеских подразделений.

"В результате у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отминусована одна единица альтернативного флота – баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику", – говорится в сводке. 

Всего за сутки командование подтвердило потери врага в 62 оккупанта и пять единиц бронированной техники.

Отмечается, что в Черном море шторм заставил минимизировать корабельную группировку врага до шести единиц. Они по-прежнему укрываются вдоль южного побережья Крыма. На боевом дежурстве оставлен один корабль – носитель восьми "Калибров" и три больших десантных корабля.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/626506255532323/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Также вооруженные силы Украины за лето вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. 

Теги: Херсонская область, штурм, мост, война России против Украины, баржа, корабли, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (139526)
2
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (138687)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (135288)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (68466)
5
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (43925)
6
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (31295)
7
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку (22792)
8
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн (19773)
 
 
 
 