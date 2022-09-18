На южном направлении ВСУ отбили штурм противника, сбили два беспилотника и уничтожили "одну единицу альтернативного флота – баржу"

По информации командования, враг снова силами до взвода при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники, проводил штурмовые действия, но "успеха не имел, потеряв две боевые машины десанта и треть живой силы, отступил". Накануне, 16 сентября, оккупанты также пытались идти на штурм.

Также сообщается, что в течение дня враг продолжал активную аэроразведку, ракетно-артиллерийские обстрелы и нанес 12 авиаударов по позициям ВСУ и территориальным общинам вдоль линии фронта.

В то же время украинская авиация нанесла три удара по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 320 огневых задач.

Украинские военные уточнили, что уничтожили два беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня, обеспечили огневой контроль транспортных путей, логистических центров, пунктов базирования и управления вражеских подразделений.

"В результате у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отминусована одна единица альтернативного флота – баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику", – говорится в сводке.

Всего за сутки командование подтвердило потери врага в 62 оккупанта и пять единиц бронированной техники.

Отмечается, что в Черном море шторм заставил минимизировать корабельную группировку врага до шести единиц. Они по-прежнему укрываются вдоль южного побережья Крыма. На боевом дежурстве оставлен один корабль – носитель восьми "Калибров" и три больших десантных корабля.