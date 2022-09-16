По всей линии столкновения на юге Украины продолжаются бои, украинская авиация за сутки нанесла девять ударов – ОК "Юг"

ВСУ на юге за сутки ударили по складу боеприпасов, Каховскому мосту и пяти понтонным переправам Фото: Константин и Влада Либеровы / Defense of Ukraine / Twitter

"По всей линии столкновения продолжаются бои. Но приоритетными остаются тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям на линии столкновения, так и по тыловым районам", – говорится в сводке.

В командовании отметили, что враг использует беспилотники для воздушной разведки позиций ВСУ, объектов критической и стратегической инфраструктуры, логистических и транспортных узлов, а также для нанесения поражений.

В течение боевого дня враг нанес три авиационных удара по позициям украинских войск и четыре ракетных – по мирным населенным пунктам.



В то же время украинская авиация нанесла девять ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складу боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области, по Каховскому мосту, по пяти понтонным переправам возле Дарьевки.

"Достоверно известно, что вражеское войско уменьшено на 71 рашиста, 27 единиц вооружения и техники, среди которых 5 танков, 14 единиц другой авто-бронетехники, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", самоходная артустановка "Гвоздика", зенитная самоходная установка "Шилка", две гаубицы "Мста-Б", два 120-мм миномета", – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что корабельная группировка вражеского флота общим количеством 13 единиц продолжает маневры вдоль крымского побережья. Оккупанты держат наготове три надводных и один подводный ракетоноситель, на бортах которых 28 "Калибров".

"Страдая от откровенных поражений, теряя выгодное положение на линии столкновения, враг применяет средства и тактику морально-психологического давления на гражданское население, атакует критическую инфраструктуру. Эти риски следует осознавать и быть к ним готовыми морально и материально – иметь элементарные запасы, резервные источники", – посоветовали в командовании.