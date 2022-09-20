Псевдореферендумы РФ на оккупированных территориях Украины – это информационная операция, заявили в Пентагоне

Об этом на брифинге 20 сентября заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, трансляция велась на сайте американского оборонного ведомства.
"Это просто информационная операция, призванная отвлечь внимание от сложного состояния, в котором сейчас находятся российские войска", – сказал он.
Райдер назвал призыв коллаборантов провести "референдумы" о присоединении захваченных оккупантами территорий к РФ частью плана России.
"Мы видели, как они делали это в 2014 году, и это происходит примерно так: сначала марионеточные чиновники, как это видно сейчас в прессе, заявляют, что они собираются провести референдум, а затем они используют это как основу для того, чтобы попытаться заявить о легитимности аннексии суверенной украинской территории", – продолжил представитель Пентагона.
Он, как и советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, подчеркнул, что легитимности у этих псевдореферендумов не будет.
"Никто не будет относиться к таким фиктивным референдумам с каким-либо доверием, и США, безусловно, не признают результаты любых фиктивных выборов. Мы будем продолжать работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы предоставить им необходимую поддержку", – добавил Райдер.
Вооруженные силы Украины с конца августа ведут контрнаступление в Харьковской области (деоккупирована почти вся область), продвигаются на юге.
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
20 сентября до конца дня, вероятно, президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Ожидается, что оно будет посвящено "референдумам", но точное содержание неизвестно.
Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявленные оккупантами "референдумы" с действиями нацистов.