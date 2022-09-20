Псевдореферендумы РФ на оккупированных территориях Украины – это информационная операция, заявили в Пентагоне

Райдер считает, что РФ хочет отвлечь внимание от сложного положения, в котором находятся ее войска в Украине Фото: defense.gov

Об этом на брифинге 20 сентября заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, трансляция велась на сайте американского оборонного ведомства.

"Это просто информационная операция, призванная отвлечь внимание от сложного состояния, в котором сейчас находятся российские войска", – сказал он.

Райдер назвал призыв коллаборантов провести "референдумы" о присоединении захваченных оккупантами территорий к РФ частью плана России.

"Мы видели, как они делали это в 2014 году, и это происходит примерно так: сначала марионеточные чиновники, как это видно сейчас в прессе, заявляют, что они собираются провести референдум, а затем они используют это как основу для того, чтобы попытаться заявить о легитимности аннексии суверенной украинской территории", – продолжил представитель Пентагона.

Он, как и советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, подчеркнул, что легитимности у этих псевдореферендумов не будет.

"Никто не будет относиться к таким фиктивным референдумам с каким-либо доверием, и США, безусловно, не признают результаты любых фиктивных выборов. Мы будем продолжать работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы предоставить им необходимую поддержку", – добавил Райдер.