Шольц заявил, что фиктивные российские "референдумы" не будут признаны

Соответствующее заявление канцлер на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.
В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости казать "нет" российскому шантажу".
"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
20 сентября назначенные российскими захватчиками оккупационные "власти" приняли "решения" о проведении псевдореферендумов на временно захваченной украинской территории в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Чуть позднее 20 сентября о таком же решении заявили коллаборанты, называющие себя "властями" на оккупированных территориях Запорожской области. Фейковые референдумы о "присоединении" оккупированных территорий к России пройдут в период с 23-го по 27 сентября.
20 сентября Государственная дума России приняла изменения в уголовный кодекс РФ, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Также документ предусматривает уголовную ответственность с большими сроками за добровольную сдачу в плен.
На российской бирже после новостей о "референдумах" и изменениях в уголовный кодекс РФ начался массовый обвал акций.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
Незаконные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины не смогут остановить Вооруженные силы Украины и являются "успокоительным для Z-аудитории" заявил 20 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Требования боевиков террористических организаций "ЛНР" и ДНР" провести "референдумы" о вхождении оккупированных районов в состав России – инициатива российских политиков, которые после поражения в Харьковской области пытаются подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к обострению и закрыть возможность переговоров, считает внештатный советник министра обороны Украины Алексей Копытько. Он назвал решение проводить срочные "референдумы" на оккупированных территориях Украины "признаком истерики в Москве".
20 сентября до конца дня, вероятно, Путин выступит с обращением к россиянам. Ожидается, что оно будет посвящено "референдумам", но точное содержание неизвестно.