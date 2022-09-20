Шольц заявил, что фиктивные российские "референдумы" не будут признаны

Псевдореферендумы, которые РФ запланировала на оккупированных территориях Украины, не соответствуют международному праву, заявил Шольц Фото: EPA

Соответствующее заявление канцлер на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости казать "нет" российскому шантажу".

"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.