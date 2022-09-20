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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц заявил, что фиктивные российские "референдумы" не будут признаны

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Псевдореферендумы, которые РФ запланировала на оккупированных территориях Украины, не соответствуют международному праву, заявил Шольц
Псевдореферендумы, которые РФ запланировала на оккупированных территориях Украины, не соответствуют международному праву, заявил Шольц
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что фиктивные "референдумы", проведение которых запланировано на территории временно оккупированных украинских территорий, не будут признаны. Об этом 20 сентября сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Соответствующее заявление канцлер на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости казать "нет" российскому шантажу".

"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Контекст:

20 сентября назначенные российскими захватчиками оккупационные "власти" приняли "решения" о проведении псевдореферендумов на временно захваченной украинской территории в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Чуть позднее 20 сентября о таком же решении заявили коллаборанты, называющие себя "властями" на оккупированных территориях Запорожской области. Фейковые референдумы о "присоединении" оккупированных территорий к России пройдут в период с 23-го по 27 сентября.

20 сентября Государственная дума России приняла изменения в уголовный кодекс РФ, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Также документ предусматривает уголовную ответственность с большими сроками за добровольную сдачу в плен.

На российской бирже после новостей о "референдумах" и изменениях в уголовный кодекс РФ начался массовый обвал акций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

Незаконные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины не смогут остановить Вооруженные силы Украины и являются "успокоительным для Z-аудитории" заявил 20 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Требования боевиков террористических организаций "ЛНР" и ДНР" провести "референдумы" о вхождении оккупированных районов в состав России – инициатива российских политиков, которые после поражения в Харьковской области пытаются подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к обострению и закрыть возможность переговоров, считает внештатный советник министра обороны Украины Алексей Копытько. Он назвал решение проводить срочные "референдумы" на оккупированных территориях Украины "признаком истерики в Москве".

20 сентября до конца дня, вероятно, Путин выступит с обращением к россиянам. Ожидается, что оно будет посвящено "референдумам", но точное содержание неизвестно.

Теги: Германия, Латвия, референдум, оккупация, Вооруженные силы Украины, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, Олаф Шольц, российские оккупанты, Алексей Копытько
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