"Мы должны сказать "нет" российскому шантажу". Глава МИД Латвии – о намерениях РФ провести псевдореферендумы в Украине

Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в Twitter 20 сентября.

"Судя по всему, Россия продвигается вперед в организации фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции, а Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать "нет" российскому шантажу", – написал он.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.

В тот же день Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

Фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.