Столтенберг: Фальшивые референдумы не имеют легитимности. Это дальнейшая эскалация войны

"Фальшивые референдумы не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", – написал он.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря поддержали эту идею, сообщило сепаратистское агентство ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" в Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что объявление оккупантами псевдореферендумов свидетельствует о страхе.

МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

В Минобороны Украины сравнили объявленные оккупантами "референдумы" с действиями нацистов.