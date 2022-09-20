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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обращение Путина не состоялось. RT и "Первый канал" удалили анонсы, пропагандисты заявляют, что Песков не выходит на связь

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Российская пропаганда анонсировала обращение Путина 20 сентября, а теперь заявляет, что его перенесли на завтра
Российская пропаганда анонсировала обращение Путина 20 сентября, а теперь заявляет, что его перенесли на завтра
Фото: ЕРА

Вечером 20 сентября обращение президента России Владимира Путина по поводу псевдореферендумов, о проведении которых сегодня объявили коллаборанты в Херсонской, Запорожской областях и боевики "ЛДНР" – в Луганской и Донецкой областях, не было обнародовано.

Как сообщает The Insider, "Первый канал" после выпуска новостей включил сериал, не информируя об обращении или его отмене. "Радио Свобода" отмечает, что  RT и "Первый канал" удалили анонсы с трансляцией обращения Путина. 

Российское агентство РБК анонсировало это обращение, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. Они заявляли, что обращение, вероятно, будет обнародовано до конца дня 20 сентября. Что именно намеревался озвучить Путин, они не рассказали. Точного времени они тоже не называли. 

В 21.45 российский пропагандист Владимир Соловьев писал в Telegram, что обращение ожидается в ближайшее время, а примерно через 30 минут заявил, что это будет завтра, 21 сентября.

О том, что обращение отложили на 21 сентября, пишет также экс-депутат Госдумы Сергей Марков. 

Собеседники Forbes Russia в администрации Путина сказали, что "записанное обращение будет показано 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток". По данным Telegram-канала Baza, оно ожидается завтра утром, с 9.00 до 10.00 по московскому времени (сейчас совпадает с киевским). 

Официальных комментариев Кремля по этому поводу пока не было. MK.ru, ссылаясь на "коллег", написал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не выходит на связь, хотя его "засыпали вопросами". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины с конца августа-начала сентября ведут контрнаступление в Харьковской области (деоккупирована почти вся область), продвигаются на юге

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявление оккупантами "референдумов" с действиями нацистов.

В Пентагоне назвали объявление о псевдореферендумах информационной операцией, цель которой – отвлечь внимание от сложного положения, в котором находятся войска РФ в Украине. В Белом доме подчеркнули – США не признают эти "референдумы"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, СМИ, Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, война России против Украины, обращение
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