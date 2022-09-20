Обращение Путина не состоялось. RT и "Первый канал" удалили анонсы, пропагандисты заявляют, что Песков не выходит на связь

Российская пропаганда анонсировала обращение Путина 20 сентября, а теперь заявляет, что его перенесли на завтра Фото: ЕРА

Как сообщает The Insider, "Первый канал" после выпуска новостей включил сериал, не информируя об обращении или его отмене. "Радио Свобода" отмечает, что RT и "Первый канал" удалили анонсы с трансляцией обращения Путина.

Российское агентство РБК анонсировало это обращение, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. Они заявляли, что обращение, вероятно, будет обнародовано до конца дня 20 сентября. Что именно намеревался озвучить Путин, они не рассказали. Точного времени они тоже не называли.

В 21.45 российский пропагандист Владимир Соловьев писал в Telegram, что обращение ожидается в ближайшее время, а примерно через 30 минут заявил, что это будет завтра, 21 сентября.

О том, что обращение отложили на 21 сентября, пишет также экс-депутат Госдумы Сергей Марков.

Собеседники Forbes Russia в администрации Путина сказали, что "записанное обращение будет показано 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток". По данным Telegram-канала Baza, оно ожидается завтра утром, с 9.00 до 10.00 по московскому времени (сейчас совпадает с киевским).

Официальных комментариев Кремля по этому поводу пока не было. MK.ru, ссылаясь на "коллег", написал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не выходит на связь, хотя его "засыпали вопросами".

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