Обращение Путина не состоялось. RT и "Первый канал" удалили анонсы, пропагандисты заявляют, что Песков не выходит на связь

Как сообщает The Insider, "Первый канал" после выпуска новостей включил сериал, не информируя об обращении или его отмене. "Радио Свобода" отмечает, что RT и "Первый канал" удалили анонсы с трансляцией обращения Путина.
Российское агентство РБК анонсировало это обращение, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. Они заявляли, что обращение, вероятно, будет обнародовано до конца дня 20 сентября. Что именно намеревался озвучить Путин, они не рассказали. Точного времени они тоже не называли.
В 21.45 российский пропагандист Владимир Соловьев писал в Telegram, что обращение ожидается в ближайшее время, а примерно через 30 минут заявил, что это будет завтра, 21 сентября.
О том, что обращение отложили на 21 сентября, пишет также экс-депутат Госдумы Сергей Марков.
Собеседники Forbes Russia в администрации Путина сказали, что "записанное обращение будет показано 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток". По данным Telegram-канала Baza, оно ожидается завтра утром, с 9.00 до 10.00 по московскому времени (сейчас совпадает с киевским).
Официальных комментариев Кремля по этому поводу пока не было. MK.ru, ссылаясь на "коллег", написал, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не выходит на связь, хотя его "засыпали вопросами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные силы Украины с конца августа-начала сентября ведут контрнаступление в Харьковской области (деоккупирована почти вся область), продвигаются на юге.
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.
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Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявление оккупантами "референдумов" с действиями нацистов.
В Пентагоне назвали объявление о псевдореферендумах информационной операцией, цель которой – отвлечь внимание от сложного положения, в котором находятся войска РФ в Украине. В Белом доме подчеркнули – США не признают эти "референдумы".