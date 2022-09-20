ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон заявил, что попытки России провести "референдумы" на территориях, которые она бомбила, – это цинизм

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Очередная российская провокация в виде "референдумов" никак не повлияет на поддержку Францией территориальной целостности Украины, заявил Макрон
Очередная российская провокация в виде "референдумов" никак не повлияет на поддержку Францией территориальной целостности Украины, заявил Макрон
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал намерения РФ провести так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины "провокацией" и "цинизмом". Об этом 20 сентября сообщает французский телеканал TF1Info.

Новая российская провокация, отметил Макрон, не будет иметь никаких последствий для позиции Франции. Она заключается в том, что Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы, добавил французский лидер.

Он обратил внимание, что Россия развязала войну в Украине, вторглась в регион, бомбила его, убивала людей и заставила население спасаться бегством, а теперь в этом же регионе собирается организовать "референдум".

"Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться. Это цинизм, и поэтому очевидно, что это не будет признано на международном уровне и не будет иметь никаких юридических последствий", – подчеркнул Макрон.

По словам президента Франции, Россия таким образом пытается "пародировать демократию".

В то же время Макрон не намерен прекращать диалог с российским президентом Владимиром Путиным и заявил, что ожидает нового телефонного разговора с ним через несколько дней – в частности, на тему атомной энергетики.

Ряд французских СМИ ранее 20 сентября со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщали, что Макрон запросил телефонный разговор с Путиным сегодня, однако он так и не состоялся.

В МИД Украины ранее призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы и не будут признаны, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости сказать "нет" российскому шантажу".

"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Контекст:

20 сентября назначенные российскими захватчиками оккупационные "власти" приняли "решения" о проведении псевдореферендумов на временно захваченной украинской территории в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Чуть позднее 20 сентября о таком же решении заявили коллаборанты, называющие себя "властями" на оккупированных территориях Запорожской области. Фейковые референдумы о "присоединении" оккупированных территорий к России пройдут в период с 23-го по 27 сентября.

20 сентября Государственная дума России приняла изменения в уголовный кодекс РФ, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Также документ предусматривает уголовную ответственность с большими сроками за добровольную сдачу в плен.

На российской бирже после новостей о "референдумах" и изменениях в Уголовный кодекс РФ начался массовый обвал акций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

Незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины не смогут остановить Вооруженные силы Украины и являются "успокоительным для Z-аудитории", заявил 20 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Требования боевиков террористических организаций "ЛНР" и ДНР" провести "референдумы" о вхождении оккупированных районов в состав России – инициатива российских политиков, которые после поражения в Харьковской области пытаются подтолкнуть Путина к обострению и закрыть возможность переговоров, считает внештатный советник министра обороны Украины Алексей Копытько. Он назвал решение проводить срочные "референдумы" на оккупированных территориях Украины "признаком истерики в Москве".

20 сентября до конца дня, вероятно, Путин выступит с обращением к россиянам. Ожидается, что оно будет посвящено "референдумам", но точное содержание неизвестно.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Луганск, Херсон, Латвия, Франция, референдум, Москва, Кремль, захват, оккупация, Йенс Столтенберг, боевики, Дмитрий Кулеба, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, Эммануэль Макрон, Михаил Подоляк, Олаф Шольц, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (256540)
2
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (142476)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (116520)
4
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (107322)
5
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (107301)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (68014)
7
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54636)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (23990)
 
 
 
 