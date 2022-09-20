Макрон заявил, что попытки России провести "референдумы" на территориях, которые она бомбила, – это цинизм

Очередная российская провокация в виде "референдумов" никак не повлияет на поддержку Францией территориальной целостности Украины, заявил Макрон Фото: EPA

Новая российская провокация, отметил Макрон, не будет иметь никаких последствий для позиции Франции. Она заключается в том, что Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы, добавил французский лидер.

Он обратил внимание, что Россия развязала войну в Украине, вторглась в регион, бомбила его, убивала людей и заставила население спасаться бегством, а теперь в этом же регионе собирается организовать "референдум".

"Если бы это не было трагедией, мы могли бы над этим посмеяться. Это цинизм, и поэтому очевидно, что это не будет признано на международном уровне и не будет иметь никаких юридических последствий", – подчеркнул Макрон.

По словам президента Франции, Россия таким образом пытается "пародировать демократию".

В то же время Макрон не намерен прекращать диалог с российским президентом Владимиром Путиным и заявил, что ожидает нового телефонного разговора с ним через несколько дней – в частности, на тему атомной энергетики.

Ряд французских СМИ ранее 20 сентября со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщали, что Макрон запросил телефонный разговор с Путиным сегодня, однако он так и не состоялся.

В МИД Украины ранее призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы и не будут признаны, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости сказать "нет" российскому шантажу".

"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.