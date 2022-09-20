Подоляк призвал Запад предоставить Украине танки и ATACMS в связи с российским "референдумом": Кремль выступает против? Время это дать

"Кремль выступает против поставок современных танков и ATACMS для Украины? Время дать это", – написал он.
Кроме того, Подоляк обратился к украинцам на временно оккупированных территориях с призывом быть бдительными и не предоставлять свои паспортные данные посторонним лицам.
"Любое участие в референдумах будет квалифицироваться как посягательство на территориальную целостность Украины", – добавил советник главы ОП.
До этого Подоляк заявил, что незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины не смогут остановить ВСУ и являются "успокоительным для Z-аудитории".
2. Світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу анексії території України, посиливши допомогу зброєю та запровадивши нові економічні секторальні санкції щодо Росії. Кремль виступає проти постачання сучасних танків та ATACMS для України? Час дати це. 2/2— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения целей, расположенных в глубине обороны противника на расстоянии до 300 км от места пуска. Для запуска ракеты используются модернизированные пусковые установки РСЗО M270 и M142 HIMARS.
Эти дальнобойные ракеты, как и современные танки, Украина уже не раз запрашивала у союзников и до сих пор получала отказ.
20 сентября назначенные российскими захватчиками оккупационные "власти" приняли "решения" о проведении псевдореферендумов на временно захваченной украинской территории в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Чуть позднее 20 сентября о таком же решении заявили коллаборанты, называющие себя "властями" на оккупированных территориях Запорожской области. Фейковые референдумы о "присоединении" оккупированных территорий к России пройдут в период с 23-го по 27 сентября.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы и не будут признаны, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал намерения РФ провести так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины "провокацией" и "цинизмом". Он заверил, что проведение псевдореферендумов не будет иметь никаких последствий для позиции Франции. Она заключается в том, что Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости сказать "нет" российскому шантажу".
"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.