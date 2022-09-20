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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк призвал Запад предоставить Украине танки и ATACMS в связи с российским "референдумом": Кремль выступает против? Время это дать

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Подоляк призвал союзников Украины ответить на "референдумы" новыми поставками военной помощи
Подоляк призвал союзников Украины ответить на "референдумы" новыми поставками военной помощи
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 сентября в Telegram призвал мировое сообщество немедленно и жестко отреагировать на попытку аннексии территории Украины, усилив помощь оружием и внедрив новые экономические секторальные санкции в отношении России.

"Кремль выступает против поставок современных танков и ATACMS для Украины? Время дать это", – написал он.

Кроме того, Подоляк обратился к украинцам на временно оккупированных территориях с призывом быть бдительными и не предоставлять свои паспортные данные посторонним лицам.

"Любое участие в референдумах будет квалифицироваться как посягательство на территориальную целостность Украины", – добавил советник главы ОП.

До этого Подоляк заявил, что незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины не смогут остановить ВСУ и являются "успокоительным для Z-аудитории".

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения целей, расположенных в глубине обороны противника на расстоянии до 300 км от места пуска. Для запуска ракеты используются модернизированные пусковые установки РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Эти дальнобойные ракеты, как и современные танки, Украина уже не раз запрашивала у союзников и до сих пор получала отказ.

Контекст:

20 сентября назначенные российскими захватчиками оккупационные "власти" приняли "решения" о проведении псевдореферендумов на временно захваченной украинской территории в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Чуть позднее 20 сентября о таком же решении заявили коллаборанты, называющие себя "властями" на оккупированных территориях Запорожской области. Фейковые референдумы о "присоединении" оккупированных территорий к России пройдут в период с 23-го по 27 сентября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы и не будут признаны, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал намерения РФ провести так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины "провокацией" и "цинизмом". Он заверил, что проведение псевдореферендумов не будет иметь никаких последствий для позиции Франции. Она заключается в том, что Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости сказать "нет" российскому шантажу".

"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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