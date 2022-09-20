Подоляк призвал Запад предоставить Украине танки и ATACMS в связи с российским "референдумом": Кремль выступает против? Время это дать

"Кремль выступает против поставок современных танков и ATACMS для Украины? Время дать это", – написал он.

Кроме того, Подоляк обратился к украинцам на временно оккупированных территориях с призывом быть бдительными и не предоставлять свои паспортные данные посторонним лицам.

"Любое участие в референдумах будет квалифицироваться как посягательство на территориальную целостность Украины", – добавил советник главы ОП.

До этого Подоляк заявил, что незаконные референдумы на временно оккупированных территориях Украины не смогут остановить ВСУ и являются "успокоительным для Z-аудитории".

2. Світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу анексії території України, посиливши допомогу зброєю та запровадивши нові економічні секторальні санкції щодо Росії. Кремль виступає проти постачання сучасних танків та ATACMS для України? Час дати це. 2/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения целей, расположенных в глубине обороны противника на расстоянии до 300 км от места пуска. Для запуска ракеты используются модернизированные пусковые установки РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Эти дальнобойные ракеты, как и современные танки, Украина уже не раз запрашивала у союзников и до сих пор получала отказ.