"Как уехать из России без денег": в российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ

На это обратило внимание издание "Можем объяснить".

Так, если открыть Google Trends и выбрать там Россию из списка стран, ввести в поле "поисковый термин" фразу "как уехать из России" – система покажет, что примерно в 21.00 такой запрос достиг пика популярности за последние семь дней, после чего начал падать.

Скриншот: trends.google.com.ua

Также активно в РФ гуглили этот запрос в первую неделю полномасштабного вторжения в Украину – 27 февраля – 5 марта, свидетельствуют данные Google Trends.

На вкладке "похожие запросы" видно, что в течение дня прорыв в трендах сделали похожие фразы (как уехать их России без денег", "как уехать из России нищеброду"), а также запросы о мобилизации – пользователи из РФ ищут, как избежать мобилизации или получить отсрочку от армии.

Скриншот: trends.google.com.ua

Скриншот: trends.google.com.ua