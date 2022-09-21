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"Как уехать из России без денег": в российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ

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Россияне гуглят, как покинуть страну и получить отсрочку от армии
Россияне гуглят, как покинуть страну и получить отсрочку от армии
Фото: depositphotos.com

20 сентября в российском сегменте поисковой системы Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из страны.

На это обратило внимание издание "Можем объяснить"

Так, если открыть Google Trends и выбрать там Россию из списка стран, ввести в поле "поисковый термин" фразу "как уехать из России" – система покажет, что примерно в 21.00 такой запрос достиг пика популярности за последние семь дней, после чего начал падать. 

Скриншот: trends.google.com.ua
Скриншот: trends.google.com.ua

Также активно в РФ гуглили этот запрос в первую неделю полномасштабного вторжения в Украину – 27 февраля – 5 марта, свидетельствуют данные Google Trends. 

На вкладке "похожие запросы" видно, что в течение дня прорыв в трендах сделали похожие фразы (как уехать их России без денег", "как уехать из России нищеброду"), а также запросы о мобилизации – пользователи из РФ ищут, как избежать мобилизации или получить отсрочку от армии. 

Скриншот: trends.google.com.ua
Скриншот: trends.google.com.ua

Скриншот: trends.google.com.ua
Скриншот: trends.google.com.ua

Контекст:

Тренды поиска россиян в интернете изменились после того, как коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях и боевики "ЛДНР" объявили о псевдореферендумах о "присоединении" оккупированных территорий к России в период 23–27 сентября

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

На эти новости отреагировала и российская биржа – после сообщений о "референдумах" и изменениях в Уголовный кодекс РФ начался обвал акций.

Вечером 20 сентября российскими СМИ анонсировалось обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам. Оно не состоялось, но вышло интервью председателя комитета Госдумы России Андрея Картаполова, в котором тот заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет, а "закон" не равно "мобилизация". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Google, референдум, Госдума, мобилизация, Уголовный кодекс, эмиграция, война России против Украины, ЛДНР, присоединение, обращение
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