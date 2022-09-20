Председатель комитета Госдумы по обороне заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет

Он сказал, что опасения россиян, якобы поправки в уголовный кодекс РФ, предусматривающие введение в него понятий "мобилизация" и "военное время", а также наказание за добровольную сдачу в плен, могут стать основой для мобилизации – "неоправданы абсолютно".
"Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не равно "мобилизация", – сказал Картаполов.
Он отметил, что закон был принят "не конкретно под "специальную военную операцию", а для того, чтобы его исполнять долгое время.
"По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет", – добавил депутат Госдумы.
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
Российские СМИ анонсировали, что 20 сентября Путин выступит с обращением к россиянам. Ожидалось, что оно будет посвящено псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины, но точное содержание неизвестно. Обращение во вторник не состоялось, пропагандисты заявляют, что его перенесли на утро 21 сентября.
В Белом доме считают, что Путин, вероятно, готовится пойти на частичную мобилизацию.