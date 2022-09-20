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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ решила перебросить подразделения 217-го парашютно-десантного полка из Сирии в Украину из-за неудачной скрытой мобилизации – Генштаб ВСУ

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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Фото: EPA

Россия решила перебросить подразделения 217-го парашютно-десантного полка из Сирии в Украину. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 20 сентября.

"Из-за неудачного проведения мер скрытой мобилизации военно-политическим руководством РФ принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их последующей подготовке к переброске на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.

Сейчас Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию, заявили 12 сентября в Генштабе ВСУ.

20 сентября Госдума увеличила до 10 лет колонии наказание за сдачу в плен и оставление места службы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Сирия, мобилизация, десантники, война России против Украины
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