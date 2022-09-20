В Москве откроют пункт вербовки наемников в миграционном центре. Дума разрешила давать им гражданство РФ через год службы

Нехватку желающих воевать против Украины российские власти пытаются компенсировать наймом граждан из стран Центральной Азии Фото: ЕРА

Он напомнил, что 20 сентября Государственная дума РФ упростила процедуру получения гражданства для иностранцев, заключивших контракт о службе в армии. Раньше, чтобы получить российский паспорт, им нужно было отслужить три года, теперь достаточно года.

Собянин отметил, что в службе единого окна для мигрантов в Сахарово правительство Москвы в ближайшее время развернет "полноценную инфраструктуру содействия" минобороны для вербовки иностранцев.