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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Москве откроют пункт вербовки наемников в миграционном центре. Дума разрешила давать им гражданство РФ через год службы

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Нехватку желающих воевать против Украины российские власти пытаются компенсировать наймом граждан из стран Центральной Азии
Нехватку желающих воевать против Украины российские власти пытаются компенсировать наймом граждан из стран Центральной Азии
Фото: ЕРА

Московская мэрия планирует открыть представительства министерства обороны России в миграционном центрах. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об этом на своем сайте.

Он напомнил, что 20 сентября Государственная дума РФ упростила процедуру получения гражданства для иностранцев, заключивших контракт о службе в армии. Раньше, чтобы получить российский паспорт, им нужно было отслужить три года, теперь достаточно года.

Собянин отметил, что в службе единого окна для мигрантов в Сахарово правительство Москвы в ближайшее время развернет "полноценную инфраструктуру содействия" минобороны для вербовки иностранцев.

"Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан", – написал мэр.

О том, что нехватку желающих воевать против Украины российские власти пытаются компенсировать наймом граждан из стран Центральной Азии, 17 августа в сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины. 

По его данным, первенство в этом вопросе занимает Московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Помимо денег, тем, кто согласится подписать контракт, предлагают также российское гражданство.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации".

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.

Сейчас Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию, заявили 12 сентября в Генштабе ВСУ.

20 сентября Госдума увеличила до 10 лет колонии наказание за сдачу в плен и оставление места службы. 

Теги: Россия, Москва, мобилизация, наемники, Сергей Собянин, война России против Украины, мигранты
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