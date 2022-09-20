В Москве откроют пункт вербовки наемников в миграционном центре. Дума разрешила давать им гражданство РФ через год службы

Он напомнил, что 20 сентября Государственная дума РФ упростила процедуру получения гражданства для иностранцев, заключивших контракт о службе в армии. Раньше, чтобы получить российский паспорт, им нужно было отслужить три года, теперь достаточно года.
Собянин отметил, что в службе единого окна для мигрантов в Сахарово правительство Москвы в ближайшее время развернет "полноценную инфраструктуру содействия" минобороны для вербовки иностранцев.
"Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан", – написал мэр.
О том, что нехватку желающих воевать против Украины российские власти пытаются компенсировать наймом граждан из стран Центральной Азии, 17 августа в сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины.
По его данным, первенство в этом вопросе занимает Московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Помимо денег, тем, кто согласится подписать контракт, предлагают также российское гражданство.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации".
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.
Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.
Сейчас Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию, заявили 12 сентября в Генштабе ВСУ.
20 сентября Госдума увеличила до 10 лет колонии наказание за сдачу в плен и оставление места службы.