Украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер", получены персональные данные российских наемников – Федоров

"Сайт группы "Вагнер", собирающей российских заключенных для войны в Украине, сломан IT-армией. Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна! Слава Украине! Слава ВСУ!" – написал он.

Контекст:

Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке. Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.

5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин.

Российский юрист, общественный и политический деятель, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину в составе частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Видео было прислано из колонии, где перед заключенными выступил российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем этой ЧВК и близким к Путину человеком. Сам он назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

"Радио Свобода" 16 сентября процитировало комментарий Пригожина, опубликованный на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте". Бизнесмен призвал тех, кто недоволен увиденным, отправить на фронт своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", – говорится в сообщении.