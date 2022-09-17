Захваченный в плен заключенный-вагнеровец, которого вербовал Пригожин: Какая наша задача? Пушечное мясо. Что-то не выполняешь – расстрел

Пленный рассказал, что его имя – Евгений Нужин. "Важные истории" верифицировали личность наемника, собеседники СМИ подтвердили, что он отбывал наказание в исправительной колонии №3 в городе Скопин Рязанской области. Заключенный говорит, что в 1999 году сел в тюрьму за убийство: "во время заварушки одного убил, а другого ранил".
По словам Нужина, он прибыл в Украину в составе ЧВК "Вагнер" и вербовал заключенных его колонии российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина.
"Он всем обещал помилование. Зарплату че-то там 100 тыс. Если тебя убивают, пять миллионов, что ли, семье. [Говорил, что] родина в опасности и так далее и тому подобное. 92 человека согласились", – рассказал Нужин.
Заключенный говорит, что из заключенных сформировали штурмовые отряды. На вопрос, объясняли ли завербованным задачу этих отрядов, Нужин сказал: "Я даже не знаю, как объяснить. Как я для себя понял – пушечное мясо. Что-то не выполняешь, что-то не то делаешь – обнуляют. Расстреливают. Это у них называется обнуление".
Из Рязанской области заключенных, по словам Нужина, перевезли в Луганскую область в конце августа, там они семь дней (до 2 сентября) провели в "учебке", а потом их перевезли "в какой-то частный сектор".
4 сентября заключенный сдался в плен.
"Я решил сдаться еще давно. Когда в лагере сидел, все началось, я телевизор смотрел. У меня телефон был, я в YouTube смотрел. Здесь [в Украине] есть русский легион, они призыв давали, чтобы приезжали. А потом, когда вот эта заваруха началась, блин, я для себя решил, что когда приеду – по-любому сдамся. И постараюсь туда попасть. [...] Попав сюда, в плен, я увидел нормальных людей. Я полураздетый сидел. Мне нашли обувь дали, [одежду], чтобы я не замерз. И отношение... нормальное, людское отношение. [...] Я бы хотел воевать на стороне украинцев. Поэтому я и сдался в плен. Потому что не Украина напала на Россию, а [президент РФ Владимир] Путин напал на Украину. Я ж не могу воевать здесь [против Украины], у меня родственники здесь: дядька здесь живет в Ивано-Франковской области, сестра во Львове", – рассказал он.
Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке. Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.
5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин.
Российский юрист, общественный и политический деятель, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину в составе частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Видео было прислано из колонии, где перед заключенными выступил Пригожин, которого называют владельцем этой ЧВК и близким к Путину человеком. Сам он назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".
"Радио Свобода" 16 сентября процитировало комментарий Пригожина, опубликованный на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте". Бизнесмен призвал тех, кто недоволен увиденным, отправить на фронт своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", – говорится в сообщении.