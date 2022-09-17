Захваченный в плен заключенный-вагнеровец, которого вербовал Пригожин: Какая наша задача? Пушечное мясо. Что-то не выполняешь – расстрел

Пленный рассказал, что его имя – Евгений Нужин. "Важные истории" верифицировали личность наемника, собеседники СМИ подтвердили, что он отбывал наказание в исправительной колонии №3 в городе Скопин Рязанской области. Заключенный говорит, что в 1999 году сел в тюрьму за убийство: "во время заварушки одного убил, а другого ранил".

По словам Нужина, он прибыл в Украину в составе ЧВК "Вагнер" и вербовал заключенных его колонии российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром" президента РФ Владимира Путина.

"Он всем обещал помилование. Зарплату че-то там 100 тыс. Если тебя убивают, пять миллионов, что ли, семье. [Говорил, что] родина в опасности и так далее и тому подобное. 92 человека согласились", – рассказал Нужин.

Заключенный говорит, что из заключенных сформировали штурмовые отряды. На вопрос, объясняли ли завербованным задачу этих отрядов, Нужин сказал: "Я даже не знаю, как объяснить. Как я для себя понял – пушечное мясо. Что-то не выполняешь, что-то не то делаешь – обнуляют. Расстреливают. Это у них называется обнуление".

Из Рязанской области заключенных, по словам Нужина, перевезли в Луганскую область в конце августа, там они семь дней (до 2 сентября) провели в "учебке", а потом их перевезли "в какой-то частный сектор".

4 сентября заключенный сдался в плен.

"Я решил сдаться еще давно. Когда в лагере сидел, все началось, я телевизор смотрел. У меня телефон был, я в YouTube смотрел. Здесь [в Украине] есть русский легион, они призыв давали, чтобы приезжали. А потом, когда вот эта заваруха началась, блин, я для себя решил, что когда приеду – по-любому сдамся. И постараюсь туда попасть. [...] Попав сюда, в плен, я увидел нормальных людей. Я полураздетый сидел. Мне нашли обувь дали, [одежду], чтобы я не замерз. И отношение... нормальное, людское отношение. [...] Я бы хотел воевать на стороне украинцев. Поэтому я и сдался в плен. Потому что не Украина напала на Россию, а [президент РФ Владимир] Путин напал на Украину. Я ж не могу воевать здесь [против Украины], у меня родственники здесь: дядька здесь живет в Ивано-Франковской области, сестра во Львове", – рассказал он.