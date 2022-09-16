Арестович о видео с Пригожиным и вербовкой заключенных: Кульминация падения некогда великой империи. Стыдно за Россию

"Это для того, чтобы пугать нас [украинцев], а на других [российских] зонах смотрели и думали, как завербоваться – жесткий принципиальный мужик [зовет на войну], зарплата и слава, "Россия любит силу" и всякое такое", – считает Арестович.

Что касается воюющих осужденных, то, как заметил советник ОП, "каждый боец хорош в своих обстоятельствах".

"Где-то в камере, где 15 человек сидят с ножами, они, конечно, представляют серьезную опасность для тех, у кого нет ножа и кто с ними не дружит", – заявил Арестович.

Он добавил, что на поле боя, где работает "военная машина", таким завербованным бойцам необходимо обладать хорошим здоровьем и военной специальностью, а колония здоровья не добавляет, и военному делу там не учат.

"Простые [мобилизованные в ВСУ украинские] программисты, сантехники и все остальные перемелют это все и даже не заметят", – убежден советник Офиса президента.

По его мнению, когда путинская Россия развалится, это видео займет "свое почетное место".

"Это кульминация падения некогда великой империи. Потому что большего позора, чем когда ядерная держава, постоянный член Совбеза ООН отправляет друга [президента России Владимира] Путина снимать такое видео – дальше некуда идти. Мне стыдно за Россию", – сказал Арестович.

Российский юрист, общественный и политический деятель, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину в составе частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер".

Видео было прислано из колонии, где перед заключенными выступил Пригожин, которого называют владельцем этой ЧВК и близким к Путину человеком. Сам он назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.

"Радио Свобода" 16 сентября процитировало комментарий Пригожина, опубликован на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в заблокированной в Украине соцсети ВКонтакте. Бизнесмен призвал тех, кто недоволен увиденным, отправить на фронт своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", — говорится в сообщении.