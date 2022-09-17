ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЧВК "Вагнер" начала принудительно забирать российских заключенных на войну с Украиной – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, заключенных вербует в том числе лично Пригожин
По данным СМИ, заключенных вербует в том числе лично Пригожин
Фото: ЕРА (архив)

Российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", владельцем которой называют близкого к главе Кремля бизнесмена Евгения Пригожина, принудительно забирает из российских колоний заключенных для войны против Украины. Об этом 17 сентября сообщил в Telegrаm проект SOTA.

Журналисты также опубликовали скриншоты переписки одного из заключенных, содержащихся в колонии ИК-4 в Республике Марий Эл (Россия), с его бывшей спутницей.

"ЧВК "Вагнер" приступила к принудительному набору заключенных из российских колоний для войны с Украиной. [...] В переписке, начавшейся 14 сентября, заключенный сообщает, что вербовщики забирают из колонии осужденных по ряду статей УК: убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. "Вызывают на вахту – и все: там грузят в воронок – и на аэродром", – описывает принудительную мобилизацию заключенный. При этом заключенным, как и ранее, обещают деньги и амнистию", – пишет SOTA.

По данным проекта, "возможность вывоза заключенных из колоний на войну оформляется как этапирование для производства следственных действий" по линии Следственного комитета России и ФСБ, "чьи сотрудники сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. По разным данным, участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.

"Радио Свобода" 16 сентября процитировало комментарий Пригожина, опубликованный на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте". Бизнесмен призвал тех, кто недоволен увиденным, отправить на фронт своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", – говорится в сообщении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, заключенные, мобилизация, переписка, война России против Украины, Вагнер, Частная военная компания, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (98153)
2
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (79079)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (53907)
4
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (42505)
5
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (40101)
6
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (23539)
7
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (22686)
8
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала (16759)
 
 
 
 