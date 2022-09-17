ЧВК "Вагнер" начала принудительно забирать российских заключенных на войну с Украиной – СМИ

Журналисты также опубликовали скриншоты переписки одного из заключенных, содержащихся в колонии ИК-4 в Республике Марий Эл (Россия), с его бывшей спутницей.
"ЧВК "Вагнер" приступила к принудительному набору заключенных из российских колоний для войны с Украиной. [...] В переписке, начавшейся 14 сентября, заключенный сообщает, что вербовщики забирают из колонии осужденных по ряду статей УК: убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. "Вызывают на вахту – и все: там грузят в воронок – и на аэродром", – описывает принудительную мобилизацию заключенный. При этом заключенным, как и ранее, обещают деньги и амнистию", – пишет SOTA.
По данным проекта, "возможность вывоза заключенных из колоний на войну оформляется как этапирование для производства следственных действий" по линии Следственного комитета России и ФСБ, "чьи сотрудники сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Против Украины воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.
5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. По разным данным, участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин.
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.
"Радио Свобода" 16 сентября процитировало комментарий Пригожина, опубликованный на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте". Бизнесмен призвал тех, кто недоволен увиденным, отправить на фронт своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", – говорится в сообщении.