ЧВК "Вагнер" начала принудительно забирать российских заключенных на войну с Украиной – СМИ

Журналисты также опубликовали скриншоты переписки одного из заключенных, содержащихся в колонии ИК-4 в Республике Марий Эл (Россия), с его бывшей спутницей.

"ЧВК "Вагнер" приступила к принудительному набору заключенных из российских колоний для войны с Украиной. [...] В переписке, начавшейся 14 сентября, заключенный сообщает, что вербовщики забирают из колонии осужденных по ряду статей УК: убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. "Вызывают на вахту – и все: там грузят в воронок – и на аэродром", – описывает принудительную мобилизацию заключенный. При этом заключенным, как и ранее, обещают деньги и амнистию", – пишет SOTA.

По данным проекта, "возможность вывоза заключенных из колоний на войну оформляется как этапирование для производства следственных действий" по линии Следственного комитета России и ФСБ, "чьи сотрудники сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)