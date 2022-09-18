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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о предложенной Кадыровым "самомобилизации": Просто получите 85 тыс. дополнительных похоронок

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Подоляк о российских добровольцах: Количество людей, которые будут "демобилизованы" физическим путем, будет увеличиваться
Подоляк о российских добровольцах: Количество людей, которые будут "демобилизованы" физическим путем, будет увеличиваться
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что предложенная главой Чечни Рамзаном Кадыровым "самомобилизация" в регионах России не повлияет на ход войны. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Ходорковский LIVE" 17 сентября.

"Вы просто получите 85 тыс. дополнительных похоронок. Потому что война артиллерийская, война крайне интенсивная, количество получаемой нами техники увеличивается, а точность этой техники намного выше, чем у старого советского оружия, из которого стреляют по нам. Соответственно, количество людей, которые будут "демобилизованы" физическим путем, будет увеличиваться", – предупредил Подоляк.

Он считает, что в России в принципе не так много людей, действительно желающих воевать, а не говорящих об этом "с дивана", поэтому набрать 85 тыс. новых бойцов без принуждения ей не удастся.

"Исключительно непонятна цель этой войны, кроме чьих-то амбиций и желания резать-убивать", – объяснил Подоляк свое мнение.

Он предполагает, что в таких условиях Россия будет вынуждена полагаться на "армию зэков", вербуемых в частную военную компанию "Вагнер".

"Мне кажется, что вся мобилизация в России произойдет в тюрьмах. Там можно будет тысячи четыре еще мобилизовать и отправить на войну в Украину", – прогнозирует Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Кадыров 15 сентября призвал другие регионы РФ "не ждать объявления Кремлем военного положения" и провести "самомобилизацию". По его мнению, каждый субъект федерации может собрать минимум по тысяче добровольцев, а обучение и снаряжение руководители регионов должны обеспечить за свой счет.

Контекст:

Официально Россия ни всеобщей мобилизации, ни войны Украине не объявляла. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризации и денацификации Украины".

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

По оценке Генштаба ВСУ на 16 июня, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появлялись объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих.

13 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны в Украине "не обсуждалась". В Госдуме РФ мнения о необходимости проведения общей мобилизации разделились.

Теги: Россия, Рамзан Кадыров, тюрьма, заключенные, мобилизация, война России против Украины, Вагнер, Михаил Подоляк
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