Подоляк о предложенной Кадыровым "самомобилизации": Просто получите 85 тыс. дополнительных похоронок

Подоляк о российских добровольцах: Количество людей, которые будут "демобилизованы" физическим путем, будет увеличиваться Фото: president.gov.ua

"Вы просто получите 85 тыс. дополнительных похоронок. Потому что война артиллерийская, война крайне интенсивная, количество получаемой нами техники увеличивается, а точность этой техники намного выше, чем у старого советского оружия, из которого стреляют по нам. Соответственно, количество людей, которые будут "демобилизованы" физическим путем, будет увеличиваться", – предупредил Подоляк.

Он считает, что в России в принципе не так много людей, действительно желающих воевать, а не говорящих об этом "с дивана", поэтому набрать 85 тыс. новых бойцов без принуждения ей не удастся.

"Исключительно непонятна цель этой войны, кроме чьих-то амбиций и желания резать-убивать", – объяснил Подоляк свое мнение.

Он предполагает, что в таких условиях Россия будет вынуждена полагаться на "армию зэков", вербуемых в частную военную компанию "Вагнер".

"Мне кажется, что вся мобилизация в России произойдет в тюрьмах. Там можно будет тысячи четыре еще мобилизовать и отправить на войну в Украину", – прогнозирует Подоляк.

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Кадыров 15 сентября призвал другие регионы РФ "не ждать объявления Кремлем военного положения" и провести "самомобилизацию". По его мнению, каждый субъект федерации может собрать минимум по тысяче добровольцев, а обучение и снаряжение руководители регионов должны обеспечить за свой счет.