В Горловке практически не осталось мужчин – ГУР

В Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди, сообщают в украинской разведке Фото: EPA

Из-за того, что часть мужчин из Горловки уже "мобилизована" оккупантами, а часть сбежала, сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди, сообщают в разведке.

Ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск мужчины из Горловки не выходят на связь с 11 сентября. Украинская разведка сообщает, что они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях.

По последним данным ГУР, российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия.