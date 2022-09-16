В Горловке практически не осталось мужчин – ГУР

Из-за того, что часть мужчин из Горловки уже "мобилизована" оккупантами, а часть сбежала, сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди, сообщают в разведке.
Ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск мужчины из Горловки не выходят на связь с 11 сентября. Украинская разведка сообщает, что они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях.
По последним данным ГУР, российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
С 1 августа оккупанты устроили очередную волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.