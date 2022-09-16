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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Горловке практически не осталось мужчин – ГУР

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В Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди, сообщают в украинской разведке
В Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди, сообщают в украинской разведке
Фото: EPA

В Горловке Донецкой области российские оккупанты разыскивают мужчин призывного возраста. Облавы проводятся на центральном рынке, в общественных местах, магазинах, ТЦ, на АЗС. "Райвоенкоматам" поставлена задача "мобилизовать" 6 тыс. местных жителей, 16 сентября сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Из-за того, что часть мужчин из Горловки уже "мобилизована" оккупантами, а часть сбежала, сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди, сообщают в разведке.

Ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск мужчины из Горловки не выходят на связь с 11 сентября. Украинская разведка сообщает, что они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях.

По последним данным ГУР, российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

С 1 августа оккупанты устроили очередную волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.

Теги: оккупация, мобилизация, Горловка, разведка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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