Россия наращивает число наемников в Украине – ГУР

По данным ведомства, скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах России терпит неудачу.

"Жители там все чаще отказываются умирать за идеи кремлевского диктатора", – констатируют в разведке.

Учитывая это, в Кремле решили увеличить количество наемников частных военных компаний, участвующих в боевых действиях на территории Украины, в том числе – ЧВК “Вагнер”/ “Лига”. По оценкам военной разведки, на временно оккупированных территориях находится около 4,5 - 5 тыс. боевиков, отмечают в ГУР.

Вагнеровцы работают на важных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск, говорится в сообщении.