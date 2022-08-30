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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия наращивает число наемников в Украине – ГУР

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На временно оккупированных территориях находится около 4,5 - 5 тыс. боевиков
На временно оккупированных территориях находится около 4,5 - 5 тыс. боевиков
Фото: ЕРА

Оккупанты увеличивают состав частных военных компаний в Украине, об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

По данным ведомства, скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах России терпит неудачу.

"Жители там все чаще отказываются умирать за идеи кремлевского диктатора", – констатируют в разведке.

Учитывая это, в Кремле решили увеличить количество наемников частных военных компаний, участвующих в боевых действиях на территории Украины, в том числе – ЧВК  “Вагнер”/ “Лига”. По оценкам военной разведки, на временно оккупированных территориях находится около 4,5 - 5 тыс. боевиков, отмечают в ГУР.

Вагнеровцы работают на важных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск, говорится в сообщении.

Контекст:

Представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 августа, рассказал, что участие  в боевых действиях штурмовых отрядов ЧВК зафиксированы в Лисичанске, на направлении Попасная – Бахмут. По его словам, в ЧВК отбирают людей с опытом боевых действий и соответствующей подготовкой, которые и проходили службу в вооруженных силах РФ.

"Как правило, это офицерский состав. И там есть люди, которые действительно могут выполнять психологически, эмоционально, физически самые сложные задачи. Это не регулярные вооруженные силы – это несколько более высокий уровень", – сообщил представитель ГУР.

По информации российских СМИ, на начало августа ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Многие из них уже погибли.


Теги: Кремль, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, ЧВК
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