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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Против Украины воюет около 5 тыс. вагнеровцев – ГУР Минобороны

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РФ начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
РФ начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Фото: EPA

В войне против Украины принимают участие около 5 тыс. наемников российской частной военной компании "Вагнер". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 августа.

"По нашим подсчетам, их примерно 4,5–5 тыс. Они на сегодня работают на определенных направлениях, в первой линии. Это как штурмовые отряды. Притом они работают на самых угрожающих направлениях. Мы видели их работу в Лисичанске, на направлении Попасная – Бахмут. Это передовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск", – сказал Скибицкий.

По его словам, в ЧВК отбирают людей с опытом боевых действий и соответствующей подготовкой, которые и проходили службу в вооруженных силах РФ.

"Как правило, это офицерский состав. И там есть люди, которые действительно могут выполнять психологически, эмоционально, физически самые сложные задачи. Это не регулярные вооруженные силы – это несколько более высокий уровень", – сообщил представитель ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По информации российских СМИ, на начало августа ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Многие из них уже погибли.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, Вагнер, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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