Против Украины воюет около 5 тыс. вагнеровцев – ГУР Минобороны

"По нашим подсчетам, их примерно 4,5–5 тыс. Они на сегодня работают на определенных направлениях, в первой линии. Это как штурмовые отряды. Притом они работают на самых угрожающих направлениях. Мы видели их работу в Лисичанске, на направлении Попасная – Бахмут. Это передовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск", – сказал Скибицкий.

По его словам, в ЧВК отбирают людей с опытом боевых действий и соответствующей подготовкой, которые и проходили службу в вооруженных силах РФ.

"Как правило, это офицерский состав. И там есть люди, которые действительно могут выполнять психологически, эмоционально, физически самые сложные задачи. Это не регулярные вооруженные силы – это несколько более высокий уровень", – сообщил представитель ГУР.

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