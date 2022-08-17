Россия пытается привлечь на войну против Украины граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана – украинская разведка

По данным украинской разведки, РФ столкнулась с нехваткой желающих воевать против Украины Фото: ЕРА

"Количество российских граждан, желающих отправиться на войну в Украину, продолжает уменьшаться. Чтобы, по крайней мере, частично сохранить возможность формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в ВС РФ иностранных граждан. Первенство в этом вопросе занимает Московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана", – говорится в сообщении.

Помимо денег, тем, кто согласится подписать контракт, предлагают также российское гражданство.

В то же время, по данным украинской разведки, в Чечне идет формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине.

"Значительную часть "добровольцев" в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности. Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине", – отметили в Минобороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что практика похищения мужчин для пополнения военных подразделений, воюющих в Украине, порождает волны недовольства среди жителей Чечни.

Война России против Украины. Главное (обновляется)