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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается привлечь на войну против Украины граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана – украинская разведка

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По данным украинской разведки, РФ столкнулась с нехваткой желающих воевать против Украины
По данным украинской разведки, РФ столкнулась с нехваткой желающих воевать против Украины
Фото: ЕРА

Из-за нехватки желающих воевать против Украины, российские оккупанты пытаются привлечь в армию РФ граждан из стран Центральной Азии. Об этом 17 августа в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Количество российских граждан, желающих отправиться на войну в Украину, продолжает уменьшаться. Чтобы, по крайней мере, частично сохранить возможность формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в ВС РФ иностранных граждан. Первенство в этом вопросе занимает Московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана", – говорится в сообщении.

Помимо денег, тем, кто согласится подписать контракт, предлагают также российское гражданство.

В то же время, по данным украинской разведки, в Чечне идет формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине.

"Значительную часть "добровольцев" в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности. Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине", – отметили в Минобороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что практика похищения мужчин для пополнения военных подразделений, воюющих в Украине, порождает волны недовольства среди жителей Чечни.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, число уничтоженных в Украине российских оккупантов с начала открытого вторжения РФ составило около 44 100.

Теги: Россия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, разведка, Таджикистан, агитация, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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