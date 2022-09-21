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"В таком возрасте не у всех получается сразу", "Просто уснул, дряхлый стал". Соцсети отреагировали на перенос обращения Путина по поводу "референдума" на захваченных территориях Украины

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Путин в очередной раз стал героем мемов, не появившись в эфире с анонсированным видеообращением по поводу российских псевдореферендумов
Путин в очередной раз стал героем мемов, не появившись в эфире с анонсированным видеообращением по поводу российских псевдореферендумов
Фото: EPA

Ожидавшееся вечером 20 сентября обращение президента России Владимира Путина по поводу псевдореферендумов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, не состоялось.

Прокремлевские российские СМИ постепенно сняли анонсы и убрали с сайтов онлайн-трансляции. По данным российских пропагандистов, обращение Путина перенесли и теперь оно может быть показано 21 сентября.

Ожидалось, что российский лидер в своем обращении может затронуть, кроме "референдумов", ряд других чувствительных тем – в частности, всеобщую мобилизацию в РФ или возможную эскалацию войны с Украиной. Поэтому выступления Путина ожидали многие. А не дождавшись, оказались разочарованы и высмеяли несостоявшееся обращение.

"В таком возрасте не у всех получается сразу", – отметил украинский политик, сооснователь партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid02hzXCagvLbx5MFJHJAGdFieZBXMBtWAw83XZgFJwUwwgKwa6jBo1UXURyRsMXKfr7l

В комментариях на шутку о возрасте автору поста ответили картинкой с балеринами. Одна из популярных в соцсетях версий того, почему Путин не вышел в эфир, заключалась в том, что он умер, и пользователи вспомнили советскую традицию включать в этом случае по телевизору балет "Лебединое озеро".

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10228602924637113&set=p.10228602924637113&type=3

Журналистка НВ Кристина Бердинских предположила, что Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу (некоторые российские СМИ писали, что он также обратится к жителям России) уже мобилизовали.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/pfbid0CZtuXawJZhVzPYpLJsozBRUefRdVmAokYEc4G8cdf5Vgkt7dd4a2cNaaWhpwNkRCl

Замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем предположил, что президент РФ уснул перед выступлением, а будить его побоялись.

"Да просто уснул. Дряхлый стал. А будить всем страшно. В феврале вон разбудили, до сих пор расхлебывают. Денацификаторы доморощенные", – прокомментировал он перенос выступления президента РФ.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid02WxfCjFvoHd5AQumHdvHjiAh6bkFYYWbXkQ9bk9y8WDh4uE7EShyrbzqATDj1GSLGl

Главный редактор вещающего из Латвии российского телеканала "Дождь" Тихон Дзядко признался, что ему не очень понятно, как Путин собрался восстанавливать СССР, если "даже обращение становится такой нерешаемой проблемой".

Журналист информагентства "РБК-Украина" Милан Лелич констатировал, что, похоже, "кина не будет", и опубликовал мем с изображением бывшего главаря боевиков "ДНР", россиянина Игоря Гиркина (Стрелкова) и фразой "Спецтрансляция провалилась полностью". Шутка отсылает к недавнему заявлению Гиркина о том, что российская "спецоперация" в Украине "провалилась полностью".

https://www.facebook.com/milan.lelich/posts/pfbid0xsVzyPjc1gnDXShsogXCda4iicWetamqN2EZ2ZnE68J44eYGnQpHyDBofRhCbzq8l

Российский публицист Александр Невзоров сравнил выступление российского президента с премьерой фильма ужасов.

"Премьера нового ужастика "Обращение Путина к народу" задержана, так как авторские права на "Обращение" принадлежат лично Сатане. А тот пока не подписывает прокат в России. Контрафактная копия будет изготовлена и показана в ближайшее время", – написал Невзоров.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обнародовал альтернативное 10-секундное "обращение" Путина, которое заканчивается словами: "Нам п...здец".

Темы, которые Путин должен был затронуть в своем несостоявшемся пока выступлении, могли быть тревожными и потенциально опасными для Украины. Журналист телеканала "Дом" Сакен Аймурзаев отметил, что несмотря на это, никакого уныния в соцсетях не замечено, и восхитился украинцами.

"Весь вечер читаю реакции украинцев на предполагаемое обращение Путина. Сколько юмора, оригинальных шуток, сколько ярких предположений о том, как и что с ним делают заговорщики (вера в заговор потрясающая). И главное – ни слова, ни звука страха и отчаяния. Непобедимые", – подытожил он.

https://www.facebook.com/saken.aymurzaev/posts/pfbid0VpUkDfTY8LYvTNC3JzBPKw4qLnE9AZw6aZBEJHAPWbjf3apREnmaaCy81rY6TdTLl

Контекст:

Вооруженные силы Украины с конца августа-начала сентября ведут контрнаступление в Харьковской области (деоккупирована почти вся область), продвигаются на юге

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявление оккупантами "референдумов" с действиями нацистов.

В Пентагоне назвали объявление о псевдореферендумах информационной операцией, цель которой – отвлечь внимание от сложного положения, в котором находятся войска РФ в Украине. В Белом доме подчеркнули: США не признают эти "референдумы"

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