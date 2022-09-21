Россию от краха не спасут ни угрозы, ни "референдумы" – Арахамия

Об этом в Telegram заявил 20 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Неужели они думают, что Украину можно испугать насильственно мобилизованными россиянами? Тут не работает шантаж. Как и не работает распиаренная российская военная машина. От краха не спасут ни угрозы, ни "референдумы", – подчеркнул он.
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
Вооруженные силы Украины с конца августа-начала сентября ведут контрнаступление: продвигаются на юге, деоккупировали почти всю Харьковскую область. В Белом доме считают, что РФ "за три дня" решила организовать псевдореферендумы, так как теряет позиции на поле боя. По оценке Пентагона, речь об информационной операции РФ, цель которой – отвлечь внимание от сложного положения, в котором сейчас находятся ее войска.
Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявленные оккупантами "референдумы" с действиями нацистов.