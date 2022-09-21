ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россию от краха не спасут ни угрозы, ни "референдумы" – Арахамия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия: Тут не работает шантаж. Как и не работает распиаренная российская военная машина
Арахамия: Тут не работает шантаж. Как и не работает распиаренная российская военная машина
Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Facebook

За время полномасштабного вторжения Россия отправила в Украину все свои элитные военные подразделения, но не испугала этим украинцев – некоторые из отправленных на войну РФ подразделений уже не существуют.

Об этом в Telegram заявил 20 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 

"Неужели они думают, что Украину можно испугать насильственно мобилизованными россиянами? Тут не работает шантаж. Как и не работает распиаренная российская военная машина. От краха не спасут ни угрозы, ни "референдумы", – подчеркнул он.  

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

Вооруженные силы Украины с конца августа-начала сентября ведут контрнаступление: продвигаются на юге, деоккупировали почти всю Харьковскую область. В Белом доме считают, что РФ "за три дня" решила организовать псевдореферендумы, так как теряет позиции на поле боя. По оценке Пентагона, речь об информационной операции РФ, цель которой – отвлечь внимание от сложного положения, в котором сейчас находятся ее войска. 

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. МИД Украины призвал Запад осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции. В Минобороны Украины сравнили объявленные оккупантами "референдумы" с действиями нацистов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: референдум, мобилизация, угрозы, шантаж, война России против Украины, Давид Арахамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (176375)
2
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (116879)
3
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (113327)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (107830)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (73527)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54765)
7
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (24375)
8
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (23064)
 
 
 
 