Россию от краха не спасут ни угрозы, ни "референдумы" – Арахамия

Об этом в Telegram заявил 20 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Неужели они думают, что Украину можно испугать насильственно мобилизованными россиянами? Тут не работает шантаж. Как и не работает распиаренная российская военная машина. От краха не спасут ни угрозы, ни "референдумы", – подчеркнул он.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской и Запорожской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября.

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.