ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Эстонии о "референдумах": Россия продолжает шантажировать и незаконно пытается забрать то, что ей не принадлежит

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каллас: Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон это все Украина
Каллас: Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон – это все Украина
Фото: EPA

Эстония никогда не признает незаконных "референдумов" России на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявила в Twitter 20 сентября премьер-министр страны Кая Каллас.

"Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон – это все Украина. Россия продолжает шантажировать и незаконно пытается забрать то, что ей не принадлежит. Подобные действия будут иметь обратный эффект и сплотят нашу поддержку Украине. Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за свои преступления", – заявила премьер Эстонии.

Контекст:

20 сентября назначенные российскими захватчиками оккупационные "власти" приняли "решения" о проведении псевдореферендумов на временно захваченной украинской территории в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Чуть позднее 20 сентября о таком же решении заявили коллаборанты, называющие себя "властями" на оккупированных территориях Запорожской области. Фейковые референдумы о "присоединении" оккупированных территорий к России пройдут в период с 23-го по 27 сентября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы и не будут признаны, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал намерения РФ провести так называемые референдумы "провокацией" и "цинизмом". По его словам, Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости "сказать "нет" российскому шантажу".

"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС может рассмотреть новые ограничительные меры против России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Эстония, референдум, оккупация, война России против Украины, Кая Каллас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (173455)
2
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (116851)
3
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (112442)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (107765)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (72949)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54752)
7
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (24298)
8
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (23063)
 
 
 
 