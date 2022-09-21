Премьер Эстонии о "референдумах": Россия продолжает шантажировать и незаконно пытается забрать то, что ей не принадлежит

"Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон – это все Украина. Россия продолжает шантажировать и незаконно пытается забрать то, что ей не принадлежит. Подобные действия будут иметь обратный эффект и сплотят нашу поддержку Украине. Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за свои преступления", – заявила премьер Эстонии.
The occupiers' playbook in action. As #Russia moves ahead with fake referenda in occupied territories of #Ukraine, let me say it loud and clear:— Kaja Kallas (@kajakallas) September 20, 2022
We will never recognize this.
Ukraine has every right to take back its territory. Donbas, Crimea, Kherson = it's all Ukraine. 1/2
20 сентября назначенные российскими захватчиками оккупационные "власти" приняли "решения" о проведении псевдореферендумов на временно захваченной украинской территории в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Чуть позднее 20 сентября о таком же решении заявили коллаборанты, называющие себя "властями" на оккупированных территориях Запорожской области. Фейковые референдумы о "присоединении" оккупированных территорий к России пройдут в период с 23-го по 27 сентября.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы и не будут признаны, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал намерения РФ провести так называемые референдумы "провокацией" и "цинизмом". По его словам, Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости "сказать "нет" российскому шантажу".
"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС может рассмотреть новые ограничительные меры против России.