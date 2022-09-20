Боррель заявил, что ЕС не признает незаконные референдумы, и предупредил РФ о санкциях

"Это попытка России узаконить свой незаконный военный контроль и направлена на насильственное изменение границ Украины в явное нарушение Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский союз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые противоречат законной и демократически избранной украинской власти, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются вопиющим нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительными и не будут признаны ЕС и его государствами-членами", – заявил Боррель.

Он отметил, что с начала вооруженного вторжения Россия запугивала, незаконно задерживала, пытала и похищала украинских граждан, а значительная часть коренного населения оккупированных территорий была вынуждена бежать. Также законно избранные местные чиновники в некоторых случаях были заменены принудительно, а доступ к интернету, свободным и независимым средствам массовой информации и свобода выражения мнений также были сильно ограничены.

"Поэтому эти незаконные "голосования" ни при каких обстоятельствах нельзя рассматривать как свободное волеизъявление людей, проживающих в этих регионах, находящихся в условиях постоянной российской военной угрозы и запугивания. Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности, и будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России", – заявил дипломат.

Боррель заявил, что ЕС "впечатлен решимостью и мужеством украинских жителей территорий, находящихся в настоящее время под военным контролем России, которые продолжают мирно противостоять незаконному российскому присутствию".

"Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и настоятельно призывает РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – добавил он.