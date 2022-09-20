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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель заявил, что ЕС не признает незаконные референдумы, и предупредил РФ о санкциях

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Боррель: ЕС решительно осуждает запланированные незаконные "референдумы"
Боррель: ЕС решительно осуждает запланированные незаконные "референдумы"
Фото: EPA

Евросоюз осуждает запланированные оккупационными "властями" и коллаборантами "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщила его пресс-служба 20 сентября.

"Это попытка России узаконить свой незаконный военный контроль и направлена на насильственное изменение границ Украины в явное нарушение Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский союз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые противоречат законной и демократически избранной украинской власти, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются вопиющим нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительными и не будут признаны ЕС и его государствами-членами", – заявил Боррель.

Он отметил, что с начала вооруженного вторжения Россия запугивала, незаконно задерживала, пытала и похищала украинских граждан, а значительная часть коренного населения оккупированных территорий была вынуждена бежать. Также законно избранные местные чиновники в некоторых случаях были заменены принудительно, а доступ к интернету, свободным и независимым средствам массовой информации и свобода выражения мнений также были сильно ограничены.

"Поэтому эти незаконные "голосования" ни при каких обстоятельствах нельзя рассматривать как свободное волеизъявление людей, проживающих в этих регионах, находящихся в условиях постоянной российской военной угрозы и запугивания. Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности, и будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России", – заявил дипломат.

Боррель заявил, что ЕС "впечатлен решимостью и мужеством украинских жителей территорий, находящихся в настоящее время под военным контролем России, которые продолжают мирно противостоять незаконному российскому присутствию".

"Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и настоятельно призывает РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – добавил он.

Контекст:

20 сентября назначенные российскими захватчиками оккупационные "власти" приняли "решения" о проведении псевдореферендумов на временно захваченной украинской территории в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Чуть позднее 20 сентября о таком же решении заявили коллаборанты, называющие себя "властями" на оккупированных территориях Запорожской области. Фейковые референдумы о "присоединении" оккупированных территорий к России пройдут в период с 23-го по 27 сентября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что так называемые референдумы неприемлемы и не будут признаны, так как не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал намерения РФ провести так называемые референдумы "провокацией" и "цинизмом". Он заверил, что проведение псевдореферендумов не будет иметь никаких последствий для позиции Франции. Она заключается в том, что Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя намерения РФ провести псевдореферендумы в Украине, заявил о необходимости сказать "нет" российскому шантажу".

"Референдумы о вхождении в состав РФ" не являются легитимными и направлены на дальнейшую эскалацию войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, референдум, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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