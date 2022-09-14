"Ситуация напряженная, но полностью контролируемая". Залужный рассказал генералам США про обстановку на фронте

"В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Заметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая", – написал Залужный.
По его словам, генералы Каволи и Милли дали высокую оценку действиям ВСУ и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине.
Утром 14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов и нанесли 12 авиаударов по местам сосредоточения сил противника.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
13 сентября Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.