"Ситуация напряженная, но полностью контролируемая". Залужный рассказал генералам США про обстановку на фронте

"В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Заметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая", – написал Залужный.

По его словам, генералы Каволи и Милли дали высокую оценку действиям ВСУ и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине.





Утром 14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов и нанесли 12 авиаударов по местам сосредоточения сил противника.