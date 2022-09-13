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13 сентября, 2022
 
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В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле

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Вайкуле поддержала Украину после нападения РФ
Вайкуле поддержала Украину после нападения РФ
Фото: laima_vaikule_official / Instagram

10 сентября на странице продюсерской компании Bard PRoductions опубликовано фото, на котором запечатлена латвийская певица Лайма Вайкуле в обнимку с российским певцом Андреем Макаревичем.

В публикации отмечено, что снимок был сделан в Юрмале (Латвия). 

68-летняя артистка позирует в кадре в черном наряде, дополнив образ черным головным убором и очками.

https://www.facebook.com/bardpro/posts/pfbid07H7ykQma4QogUmEVeaQnfATnKte2Napw6TZH9YUjdshQ5EdXWneTyDYeypKoatn2l

Контекст:

28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах, а в сентябре Макаревича российский минюст внес в список "иноагентов".

Теги: Андрей Макаревич, Юрмала, Лайма Вайкуле
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В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле
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