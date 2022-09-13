В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле

В публикации отмечено, что снимок был сделан в Юрмале (Латвия).

68-летняя артистка позирует в кадре в черном наряде, дополнив образ черным головным убором и очками.

Контекст:

28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах, а в сентябре Макаревича российский минюст внес в список "иноагентов".